NBA》班西蒙斯驚傳劈腿 新女友是詹娜

七六人後衛班西蒙斯驚傳劈腿！(美聯社)

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中時電子報
詹娜是卡戴珊家族的小妹，也跟不少NBA球員傳過緋聞。(美聯社)

還沒確定搶下本季年度新秀的七六人後衛班西蒙斯，如今勇敢挑戰「卡戴珊魔咒」了嗎？西蒙斯31日遭到美國八卦媒體《Page Six》爆料，竟然還沒跟前女友蒂娜雪分手，就先跟卡戴珊家族小妹坎達兒詹娜祕密交往，擺明就在劈腿！

根據《Page Six》報導，班西蒙斯已跟詹娜祕密交往幾周時間，更分別在紐約與洛杉磯被狗仔隊拍到出去約會，可是根據蒂娜雪的哥哥庫德薩發推，班西蒙斯直到上周日才跟蒂娜雪正式提出分手，擺明就在欺騙蒂娜雪的感情。

「在我的生活當中，之前都沒跟班西蒙斯碰過面，沒想到如今他竟然如此傷害我妹妹的心，」庫德薩推文怒批班西蒙斯，「不要找他X的理由或藉口，這就是欺騙感情，只要是個男人，就是清楚班西蒙斯到底做了什麼。」

好笑的是，今年3月才跟蒂娜雪陷入熱戀的班西蒙斯，如今選擇分手的理由，竟然是蒂娜雪做了跟卡戴珊家族一模一樣的行為，除了把所有兩人交往或約會公開，更在剛開始交往之際，蒂娜雪就先通知狗仔隊來偷拍了。

只是班西蒙斯換跟詹娜交往，恐怕日後也永無寧日，畢竟詹娜早跟不少NBA球星傳過緋聞，包含騎士克拉克生、灰熊帕森斯等人，甚至她也剛跟活塞布雷克葛瑞芬分手，班西蒙斯這段新戀情能夠維持多久，恐怕是個大問號。

(中時電子報)

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