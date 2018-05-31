強化育兒環境　藍委提案：鐵路全面增設育兒家庭優先席

2018年05月31日 13:09 中時 倪浩倫

我國少子女化情形嚴重，但社會上仍有許多地方對孕婦、攜帶子女的家長不夠友善。今有立委在立院提案，要求未來交通部在添購鐵路列車時，得保留一定車廂，做為孕婦和育有6歲以下兒童家庭優先使用，此外，載客的鐵路列車，也應保留一定數量的座位，提供孕婦和育兒家庭優先使用，該案已於今日完成一讀、正式送出委員會。

立院衛環委員會今審查「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案」，藍委王育敏指出，我國少子女化嚴重，現行育兒環境卻仍不夠友善，像是長程運輸並無親子車廂的設置，導致育兒家長與孩童外出時，時常遭遇不便。

王育敏說，台鐵於去年8月6日起試辦親子車廂，並於同年11月全面販售418次、443次的自強號親子車廂，預計明年上半年，將完成20輛車廂的改造，顯示「推動鐵路運輸親子車廂的設置，已成為政府既定政策」。

王育敏今在衛環委員會中提案修法，為了增加育兒家長和孩童外出的方便，要求「運送旅客的鐵路列車，應保留一定座位，作為孕婦和育有6歲以下兒童的家庭優先使用」，同時附帶決議，交通部在未來新採購的鐵路車廂中，都要規劃設置以親子為主的多功能式車廂。

經討論，該法案於今日完成一讀、正式送出委員會。王育敏進一步強調，日本將「營造育兒之安心與安全環境」作為公共場所設置友善親子設施的依據，新加坡也於2013年，在「建築物無障礙準則」中納入公共場所設置友善親子設施的規範，並提撥經費補助來增誘因，種種作為均值得我國借鏡。

(中時 )