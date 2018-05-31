丞相 鋒面到了！ 徐國勇：今年不限電

2018年05月31日 12:37 中時 張理國

連日高溫，讓5月用電爆錶創下新高，引發供電危機，但行政院發言人徐國勇說，今年不會限電，因為今年比去年好，去年備用容量剩7.1%到7.2%左右，今年有11%點多，接下來還會再提升一些，還有幾個機組會陸續完成，所以不太可能限電。

徐國勇並說，他看到新聞報導，今晚鋒面來到，明天開始可能有些鋒面會來、會下雨，這是好訊息，可以解決水跟電的問題。

徐國勇說，今年因為沒有梅雨，熱的天氣提早到，除了水情稍緊，用電也會受到影響。但徐國勇說，水情部分，南部只是夜間減壓供水，對民眾不會有影響。

至於用電方面，徐國勇也保證不會限電，徐國勇說明，有關用電大戶節電措施，今天是預告最後一天，預告結束後，台電會把各方意見歸納後會宣布。

為了避免外界誤解，徐國勇也說，政府供電100%不縮水，希望在供電吃緊時，也就是備轉容量90萬瓩約3%以下時，提早一天先向用電大戶預告，希望能節電5%。

徐國勇說，用電大戶對象是指1000kW以上的用電大戶，全國約有3000家上下，而節電5%目標，則是希望能有更好的能源效率，讓企業把沒有效率的設施更新省下能源；若節電達到5%目標，用電可打8折，若未達標，這5%的用電會加收一點電費，但加收的電費也會放在專戶，仍是廠商的錢，讓廠商改善設施。

(中時 )