丞相 鋒面到了！ 徐國勇：今年不限電

連日高溫，讓5月用電爆錶創下新高，引發供電危機，但行政院發言人徐國勇說，今年不會限電。（李其樺攝）

友善列印
中時

連日高溫，讓5月用電爆錶創下新高，引發供電危機，但行政院發言人徐國勇說，今年不會限電，因為今年比去年好，去年備用容量剩7.1%到7.2%左右，今年有11%點多，接下來還會再提升一些，還有幾個機組會陸續完成，所以不太可能限電。

徐國勇並說，他看到新聞報導，今晚鋒面來到，明天開始可能有些鋒面會來、會下雨，這是好訊息，可以解決水跟電的問題。

徐國勇說，今年因為沒有梅雨，熱的天氣提早到，除了水情稍緊，用電也會受到影響。但徐國勇說，水情部分，南部只是夜間減壓供水，對民眾不會有影響。

至於用電方面，徐國勇也保證不會限電，徐國勇說明，有關用電大戶節電措施，今天是預告最後一天，預告結束後，台電會把各方意見歸納後會宣布。

為了避免外界誤解，徐國勇也說，政府供電100%不縮水，希望在供電吃緊時，也就是備轉容量90萬瓩約3%以下時，提早一天先向用電大戶預告，希望能節電5%。

徐國勇說，用電大戶對象是指1000kW以上的用電大戶，全國約有3000家上下，而節電5%目標，則是希望能有更好的能源效率，讓企業把沒有效率的設施更新省下能源；若節電達到5%目標，用電可打8折，若未達標，這5%的用電會加收一點電費，但加收的電費也會放在專戶，仍是廠商的錢，讓廠商改善設施。

(中時 )

安排黃燕赴海外？外交部：有需要… 陳金德砲打環保署 深澳電廠爭議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。