111年起技專甄審統測占40％ 全教總籲：降低學習歷程採計件數

2018年05月31日 12:57 中時 林志成

技專校院招生策略委員會今天召開大會，通過111學年技專校院入學甄選入學第二階段成績採計調降統一入學測驗成績加權占總成績比例小於等於40％（目前為50％），同時學習歷程檔案占總成績比例不得低於40％（含專題實作及實習科目學習成果）。

對此，全國教師工會總聯合會表示肯定，認為有助落實108新課綱務實致用之理念，並可正向引導技術型高級中等學校（簡稱技高）重視學習歷程。

全教總表示，108新課綱強調適性揚才之精神與務實致用的目標，技專考招應結合其理念進行調整，尤其是學習歷程檔案應納入參採並保障其佔總成績之比例，他們樂見招策會調降統測占分比例，藉以凸顯重視技能之本質。

招策會同時決議，學習歷程將採計專題與實習成果至多6件、其他學習成果至多3件。在學生上傳的18件學習成果中，相較於普通高中生最後只要求3件最佳作品，技高學生被要求要上傳9件作品，已達1/2。

全教總表示，科大端採計學生作品上限高達9件（含專題與實習成果至多6件、其他學習成果至多3件），恐引發量多質變，而擴大城鄉與社經落差之公平性爭議、提高學生升學壓力、不利適性優勢能力發展等問題，有違新課綱適性揚才之精神。他們呼籲降低採計件數，重質不重量，以利落實108新課綱。

(中時 )