陳金德砲打環保署 深澳電廠爭議不用出來講清楚嗎？

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宜蘭代理縣長陳金德31日在宜蘭縣議會答覆議員質詢時表示，如果深澳電廠對宜蘭縣環境污染的程度真的如中興大學教授莊秉潔所做的模擬結果，他將會率先站出來反對，陳金德同時將砲口轉向環保署，以略帶激動的語氣說，台電公司所做的模擬報告與莊秉潔教授的模擬報告兩者差異這麼大，引發外界高度質疑，身為同一個執政團隊，難道都沒有環保署的事嗎？環保署當然要站出來講清楚。

陳金德31日在縣議會接受縣議員黃浴沂質詢時表示，深澳電廠有兩個主管機關，一個是要興建電廠的經濟部，一個則是站在審查立場的環保署，如今深澳電廠引起外界嚴重質疑，結果卻好像沒經濟部、環保署的事一樣，站在宜蘭縣的立場，主管機關當然要讓大家知道到底會不會造成環境汙染，如果深澳發電廠真的像莊秉潔所做的模擬報告結果，對宜蘭產生的汙染有那麼嚴重，他將會與宜蘭縣民站在一起表示反對。

陳金德在接受媒體詢問時進一步表示，深澳電廠確實離宜蘭比較近，台電所提報的模擬結果與新北市政府委託中興大學環境工程系教授莊秉潔所做的模擬結果相差很大，在宜蘭縣的部分相差了15倍，桃園也相差了7至9倍，站在學術的立場來說，兩份報告差異這麼大，一定有一份有錯誤或有問題，台電、經濟部應該要對外講清楚，評估報告到底是以什麼樣的模式及假設條件去推算，是否是依據環保署認可的模式、模組去做模擬認證。

陳金德略帶激動地表示，除了莊秉潔教授應該要講清楚是不是採環保署認證的模式，環保署更要對此要講清楚，既然環保署通過了深澳火力發電場的環差，如今外面有這麼多的爭議，環保署不用出來講話嗎？身為同一個執政團隊，難道都沒有環保署的事嗎？

陳金德更明確地表態說，如果深澳火力發電場真如莊秉潔教授所做的模擬結果，且經過認證確實對宜蘭環境污染影響這麼大，他將率先站出來反對深澳火力發電廠，如果事實並非如此，環保署及經濟部也要出來講清楚。

(中時 )

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