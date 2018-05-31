男嬰住院多日父母不聞問？低收入家庭但沒有兒虐

2018年05月31日 13:00 中時 王文吉

男嬰叔叔患有腦性麻痺的叔叔照料，疑有院內醫護人員看到「叔叔腳不方便，一拐一拐的走出來泡奶」，於臉書發「心酸文」。（王文吉攝）

網友轉發文章表示「寶寶的毯子比抹布還髒，卻是陪伴他長大的好朋友，送他新的，也不肯放下舊的。」（翻攝臉書）

烏龍爆料？男嬰住院多日 父母遭爆「鮮少聞問」

台中11月大男嬰日前上吐下瀉，住院治療，因父母忙於工作，委由腦性麻痺的男嬰叔叔照料。有網友轉發院內醫護人員的文章表示「叔叔腳不方便，一拐一拐的走出來泡奶」，還點名小孩爸媽鮮少探望，冬天甚至穿夏天衣服，導致手凍傷。對此，男嬰叔叔澄清「孩子父母並沒有置之不理，也沒有凍傷一事，應該是誤會。」

網友文章提到，寶寶的阿公都60幾歲退休了，但還是去工作養家，小孩的爸媽20多歲，好手好腳卻不去工作，也不照顧小孩，寶寶住院一個多星期了，只來看一下就跑走；寶寶的毯子比抹布還髒，卻是陪伴他長大的好朋友，送他新的也不肯放下（舊的）。

文中指出，寶寶大我兒子半個月卻異常的安靜，自己乖乖坐在病床裡，學妹都說「寶寶投錯胎了」，社工說「爸媽都還在，所以也無法安置，我很難過卻也無能為力。」希望把育兒津貼領走的父母良心發現，多關心一點自己的小孩！

對此，男嬰叔叔出面澄清，兄嫂雖然忙於工作，但絕對沒有置之不理，只要下班一定會來醫院接手，只是有時工作還沒告一段落，才會匆匆離去。男嬰叔叔說，雖然他們一家經濟狀況不佳，但家人感情融洽，因他無法工作，4個月前由他接手照料男嬰，孩子也很黏他。

至於網友文章質疑「寶寶的毯子比抹布還髒」，男嬰叔叔說「他就是喜愛那一條，換被子會哭。」而冬天凍傷部分，男嬰叔叔表示，沒有那個事情，天氣冷一定會給孩子添衣物，可能是誤會。

台中市社會局家暴暨性侵防治中心主任侯淑茹表示，去年11月男嬰的父母吵架，媽媽有短暫離家，後來發現男嬰右眼紅腫，懷疑叔叔照顧不當，調查後並沒有發現兒虐情形，之後轉介社會局，列為高風險個案，由社工輔導兒童照顧的品質。

侯淑茹說，此個案是低收入戶家庭，經濟上有社會局相關補助提供協助，由於父親之前工作不穩，最近在工廠工作，而男嬰還有1個哥哥要由媽媽照顧，經評估此個案家庭的照顧能力要提升，沒有兒虐、家暴情形，男嬰不需要安置。

院方表示，男嬰21日上吐下瀉到院門診，經檢查確認感染沙門氏菌，安排住院治療；孩子身上沒有外傷，大多由叔叔照料，雖然他行動不便，但看得出來很疼孩子，泡牛奶動作很熟練，目前男嬰恢復情形良好，近日可以康復出院。

(中時 )