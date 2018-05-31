嚇！高雄蚊子有瘧疾？疾管署緊急闢謠

今年以來高雄出現2例日本腦炎病例、並無瘧疾與登革熱。（疾管署提供）

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中時

國內BBS站「批踢踢實業坊（PTT）」今（31）日上午出現有人發表「高雄蚊子有毒」的文章，指稱近日在高雄誘捕的蚊子除了具有日本腦炎病毒，另有檢出登革熱與瘧疾，這事關國內自1965年起已為瘧疾根除地區，疾管署緊急闢謠，並敬告非事實的PO文網友恐已觸法。

由於高雄林園地區近日出現今年第1起日本腦炎群聚，2名確定病患住家相隔2.5公里，而且住家附近均有養豬戶、水稻田及禽舍等高風險場域，高雄市衛生單位也即刻進行捕蚊燈懸掛及病媒蚊誘捕等防治措施，5天抓到3萬多隻蚊子，大約7成左右是三斑家蚊。

不過，今天PTT上的文章內容提及高雄市政府衛生局近期在日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經過實驗室檢驗，除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾。

對此疾病管制署也在今天上午提出嚴正澄清，針對高雄市提供的病媒蚊檢體，截至目前實驗室僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，並未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊。

事實上，疾管署對於查驗捕獲的蚊子都是相當嚴謹，派專人一隻隻檢類，出錯機率不大，而且國內自1965年起已為瘧疾根除地區，今年迄今也無本土感染登革熱病例。

疾管署認為，該名網友文章資訊明顯與事實不符，依據傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科新臺幣五十萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

(中時 )

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