潘文忠下台前曾二度放棄拔管 柯志恩爆「卡管」藏鏡人

2018年05月31日 12:55 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台大校長遴選案延宕四個多月未解，已經有兩任教育部長下台，國民黨立委柯志恩爆料，前教育部長潘文忠請辭前曾於2月、3月兩度有意放行，聘任管中閔為台大校長，潘並在與她通電話時告訴她，4月後即會有結果，不料後來因跨部會諮詢專案小組卡關，潘決定下台走人。

柯志恩表示，據內部可靠消息來源，潘文忠原本是有意聘管中閔為台大校長的，所以她打電話給潘文忠時，潘文忠要她靜候台大召開臨時校務會議結果，潘若要拔管，不會在下台前還不處理此事。

她說，潘文忠二度有意聘管中閔當台大校長，一次是教育部連下了八道金牌，要求台大釐清管中閔擔任校長爭議；教育部找不出管違法問題、台大也不退讓，潘文忠在2月27日時已經決定聘任管中閔，但因「卡管」藏鏡人、政大公行系助理教授莊國榮介入，堅持要等台大校務會議開完才能做決定，以致此事又拖1個月時間。

她說，再一次是她3月24日致電潘文忠，潘說明在台大臨時校務會議之後就會有結論，希望國民黨不要再繼續針對教育部；當時國民黨原本要教育部到各委員會接受質詢回應管案，柯志恩也因為與潘文忠講的此一通電話，說服黨內委員暫時收手。

柯志恩表示，台大校務會議的結果是讓大家都有台階下，但台大校務會議做出聘任管中閔決定後，教育部背後那股力量還是不肯縮手；潘文忠若真的要拔管，為何下台前不做，顯示拔管並非依法有據。

至於教育部「背後那股力量」，柯志恩說，不是蔡英文總統在指導，而是獨派系統在主導。蔡英文放任獨派控制此事。現教育部已有兩位部長去職，但拔管的背後靈還在。

有網友回應「蔡英文之所以放任，正因為是執行蔡英文本人意志！」、「重量級小孬孬莊助教一直在後運籌帷幄，如果不嫌廚房熱可以親自下廚拔管，榮升莊部長，正式開啟第三回合！」。

(中時電子報)