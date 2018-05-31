民進黨籲停止抹黑花博 國民黨：讓司法公開真相

台中市議會民進黨團31日舉辦記者會，抨擊國民黨造謠、抹黑花博，呼籲藍營別兩套標準， 趕快去告前台北市長郝龍斌。（盧金足攝）

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花博盛會即將在年底登場，也成為藍綠的選舉戰場！國民黨議員控告台中市府花博售票涉嫌圖利廠商，市議會民進黨團31日出面反擊，強調花博售票作業完全公透明，國民黨為選舉製造謠言，抹黑唱衰花博，前台北市長郝龍斌任內辦台北花博售出890萬張票，一張票300元，豈不是圖利廠商26億7000萬元，藍營如果說的有理，到地檢署就應該連郝龍斌一起告下去。

對此，台中市議會國民黨團書記長李中回應表示，民進黨開記者會提出「去告郝龍斌與盧秀燕選情」，和台中花博根本是兩碼事，綠營不要混為一談，國民黨依民意及具體文件在議會對疑點質詢，市府理應提供售票的真實資料，為維護市民權益、保障市庫收入，才循司法途徑，由司法的公正與專業，讓事實真相公諸於世。

台中市議會民進黨團總召李天生、幹事長江肇國以及張雅旻、曾朝榮、劉淑蘭、翁美春、邱素貞、陳淑華等議員強調，今年是選舉年，國民黨故意製造謠言，抹黑花博，民進黨團忍無可忍，要跳出來澄清，希望國民黨適可而止。

李天生表示，花博售票作業公開，分別有預售優惠票，也售給旅行社、飯店大宗切票，活動與產業結合，吸引更多觀光人潮，花博票價均值為146元，扣掉繳回市庫的120元，廠商其實收入只有26元，還要負擔售票手續費、宣傳等成本，不可能有所謂的暴利。

「國民黨今天到地檢署，就應該連郝龍斌一起告下去！」李天生說，如果依國民黨計算，郝龍斌擔任台北市長任內舉辦的台北花博售出890萬張票，一張票300元，豈不是圖利廠商26億7000萬元。

邱素貞表示，花博場館從無到有，努力過程令人感動，為了台中城市的美好，希望國民黨停止抹黑、造謠，不要當扯後腿的政黨。

江肇國強調，國民黨抹黑花博，市府已經公開澄清，廠商並要提出告訴，歡迎國民黨合理監督，但是「打壓花博，並不能拉抬盧秀燕的聲勢」。

曾朝榮力挺林佳龍辦好花博，為市民爭取福利，大家應該不分藍綠共同促成，希望市民認清事實，「讓台中人找回台中的驕傲」。

「花博售票作業一切公開，相信司法會還市府清白！」張雅旻表示，花博是台中市的喜事，也是世界級盛會，痛批國民黨成為「謠言製造機」昧著良心說謊。

針對國民黨市議員到台中地檢署提告花博票務違法，市府交通局長王義川強調，售票業務在招標時，連契約及招標時的需求計畫書都攤在陽光下，公開招標時也是公開資訊，廠商清楚各項招標需求，包括售票必須繳回的120元都是公開資訊，根本無祕密可言。

市府強調，台北花博門票全票雖是300元，但最後總結換算各種通路售票管道後，均值為159元，且相關大宗切票資訊均未公開；反觀台中花博，市府建置300萬張免費花博卡，提供市民一日免費參觀花博三園區專屬優惠；花博門票除一般購票，還有旅行社等單位的大宗切票，預估屆時台中花博門票均值將低於146元，比台北花博均值低。

(中時 )

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