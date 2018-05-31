高職女遭猥褻老闆不起訴 家屬怒：無法接受

2018年05月31日 13:01 中時 呂妍庭

嘉義縣民雄鄉1名高職女生去年疑遭李姓老闆在車內強行猥褻，家屬獲知後報案，友人甚至把女學生遭遇PO到爆料公社，引發網友撻伐，30日不起訴處分書出爐，當事人因罪嫌不足不起訴，得知司法結果，女學生父親相當氣憤，表示對處分無法接受、不服，會聲請再議。

即將自高職畢業的女學生，在民雄一家餐廳打工2年多，去年8月向家人指控被老闆以擦藥為由，反鎖在車內強摸她的大腿、胸部和腹部，因當場嚇得大哭老闆才作罷，之後在家人陪同下報案，因事隔9個月不知判決結果，29日友人將被害人遭遇上傳臉書，店家和當事人馬上被肉搜。

因地檢署已裁定不起訴，店家也在臉書發文並貼出不起訴書，表示地檢署已裁定不起訴，相關造謠者及網友任意未經查證抹黑店家，會依法向造謠者及網友主張刑、民事責任。

起訴書寫道，李男辯稱是少女主動要求幫忙抹藥膏，並要求他到後座去，他才會幫忙擦藥，且少女自己把衣服往上拉要求擦肚子，他衝動下才摸少女胸部，少女對他笑，他才親她的嘴，之後因少女拒絕，他便停止行為，從頭到尾都沒有強制對方，另證人說法也和被告相符，檢察官據此尚難憑告訴人單一指述，就認定被告有強制猥褻犯行，故認為被告罪嫌不足。

昨女學生父親出面指控對方的惡行，也說女兒因這件事情，精神情緒都受創，還曾自殘、看精神科，且起訴書明明寫到有在女兒胸罩驗出加害人的DNA，當時女兒未滿18歲，竟能被認定沒有猥褻？「叫我們怎麼接受？」，強調會再申請再議，也希望社會大眾公評，還女兒一個公道。

(中時 )