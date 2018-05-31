卸任太平洋司令 哈里斯：中是美在亞洲長期最大挑戰

哈里斯(右)在交接儀式上與戴維森交接。（圖/US PACOM）

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中時電子報

哈里斯偕同妻子出席交接儀式。(圖/US PACOM)

美軍太平洋司令部哈里斯30日在夏威夷卸任，他也已經被川普提名為駐南韓大使，有望利用他對東亞情勢的瞭解幫助川普政府應付朝鮮半島危機。然而他在交接儀式上表示，北韓隨然是如今美國最即時的威脅，但中國才是美國在亞洲最大的挑戰。

據《CNN》報導，美軍太平洋司令部哈里斯上將（Harry Harris）在珍珠港的交接儀式上，將管理美軍規模最大司令部的責任轉交給戴維森上將（Phil Davidson），這場儀式上同時也宣布美軍太平洋令部將改名為印度－太平洋司令部，來反映印度洋在美軍戰略中日益增加的重要性，新上任的戴維森也因此成為了首位印度－太平洋司令部司令。

極有可能接下美國駐南韓大使的哈里斯在儀式上表示，「北韓仍是我們最即時的威脅，這個擁有範圍可達美國領土核彈的國家十分不可預測」，不過他接著說：「中國則是我們長期最大的挑戰，沒有美國及盟友的參與及聚焦，中國成為亞洲霸權的夢想會成真」。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）也出了這場交接儀式，他也在會上指出美國和太平洋及印度洋盟友的關係， 對保障區域內穩定非常重要，為突顯彼此的關聯性日益增強，美軍太平洋司令部要改名為印度－太平洋司令部。

哈里斯在3年掌管了這個美軍最龐大的規模司令部的指揮權，也是美國前總統歐巴馬「亞太平衡」的重要一環，他也在掌權期間不斷強調對中國鷹派的觀點，他曾多次批評中國在南海的行動，並稱會繼續執行讓中國感到不滿的南海自由航行，以及主張美國在相關議題上要對中國展現出更強硬的姿態。

(中時電子報)

文章來源：US admiral says China is Asia's biggest long-term threat

文章來源：U.S. Indo-Pacific Command Holds Change of Command Ceremony

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