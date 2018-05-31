國際聲援達新高 賴揆：台參與WHO已獲國際認同

2018年05月31日 13:05 中時 張理國

行政院長賴清德上午聽取「2018年台灣世衛行動團成果報告」，賴揆表示，台灣雖未能受邀出席世界衛生大會WHA，但大會期間台灣更得到美、日、德、加、紐、澳等理念相近國家的聲援，支持台灣的國際聲量達到新高峰，顯示我參與世界衛生組織WHO之訴求已普遍獲得國際社會的認同。

賴揆表示，今年因中國壓力與政治干擾，台灣未受邀出席世界衛生大會(WHA)，但衛福部長陳時中率領的台灣世衛行動團，在日內瓦充分向國際社會說明台灣在全球衛生安全體系之重要性，並與各國及國際組織進行密集的雙邊會談，舉辦專業論壇，積極深化交流合作。不僅讓全世界看見台灣在公共衛生及健康醫療上的成就，更展現專業、務實、貢獻參與的精神，他要特別感謝並肯定陳部長與衛福部同仁，以及在第一線協助的外交部及僑委會同仁的努力與辛勞。

賴揆並說，今年也有許多團體，如民間宣達團、專業醫療衛生團體、學生青年團及海外僑團等，偕力赴日內瓦為台灣發聲，他也要代表行政院，向國際社會與台灣各界的奧援與支持，致上最深的謝意。

賴揆也再次強調，台灣有能力，也有意願，向全世界作出醫療貢獻。蔡總統已宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。外交部、衛福部及相關機關應持續努力推動參與及加入WHO，以共同為全球衛生安全發展盡心盡力。

(中時 )