立委質疑ETC國道取締無法可管 交部：應用自己科技設備

2018年05月31日 13:11 中時 王思慧

新北市警方將於7月1日起，在萬里隧道試辦「區間平均速率」取締超速，以測量車輛A點到B點行駛時間，計算車輛是否超速行駛，日前也傳出交通部評估透過國道ETC門架結合「區間平均速率」計算，取締國道超速，立委質疑交通部用ETC取締恐無法條依據。交通部政務次長王國材表示，還沒確定要用ETC取締，且應要用自己的科技執法設備。

立委鄭寶清今天在交通委員會質詢時指出，新北市7月1日將在萬里隧道執行區間平均速率科技取締，因為這關係到人民權利，至少要修法才能執行；現在還傳出ETC要用來在國道取締超速，但立法院已有決議，ETC用來收費外，不得用來取締，否則民眾會說政府在搶錢。

王國材回應，超速有兩種，一種是點瞬間，另一種是區間平均速率，新北市7月在萬里隧道測試，是透過影像辨識設施，若未來區間平均速率跟ETC結合在一起，還需要討論；至於用ETC來取締平均速率，交通部還沒決定，認為易肇事路段，若要取締，應用自己的科技執法設備。

王國材強調，目前新北市在萬里隧道試辦，是採裝設車牌辨識系統計算區間平均速度，若未來在國道若要用ETC車牌辨識，由於還有高公局和遠通電收所簽的合約，也牽涉法律層面，因此只是初步構想。全國易肇事路段若要用科技執法，包括國道風險較高路段，應該安裝車牌辨識系統，用自己的科技執法設備，而不是用ETC。

(中時 )