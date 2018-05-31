資深櫃姊久站 腳趾變形像雞爪

2018年05月31日 13:13 中時 鄭郁蓁

炎炎夏日愛美女性迫不及待踩涼鞋上街，但有許多人卻因為美觀問題而羞於露出腳趾頭，一名資深櫃姊因為長期站立導致腳趾甲發生嚴重甲溝炎，求助坊間指甲修剪，卻越剪指甲越捲，甚至化膿變得像雞爪。醫生提醒，平時剪指甲平平修剪就好，不要剪入側邊邊緣，以免受傷。

萬芳醫院皮膚科醫師黃愉真日前收治一名病人，病人從事專櫃工作二十多年，因為需要長期站立，腳趾甲發生嚴重甲溝炎，導致走路非常痛苦，平時也只能穿涼鞋或拖鞋，連襪子都穿不了。黃愉真表示，病人求診時全部腳趾甲都呈捲曲樣，嚴重程度從沒見過。

該名病人今年三月開始，透過「指甲矯正器」治療，將內嵌的指甲透過智慧型金屬絲線和膠狀貼片而產生槓桿力、復形彈力、牽引力等原理，將指甲根本性矯正回正常形狀，病人從今年3月中開始矯正治療，雖然現在指甲形狀尚未完全復原，但至少平時已沒有痛感，但由於指甲生長緩慢，計劃需要再半年的時間治療才能完全恢復。

萬芳醫院統計，從2015年6月至今治療了約260個凍甲案例，有81%的病人在治療1個月後有50%以上的改善；在治療6個月後100%病人有50%以上改善。且病人在裝置矯正器2至3天後痛感幾乎完全消除。這些案例研究也發現，雖然需較久時間，但指甲矯正器對於長期因反覆修剪而萎縮的指甲治療效果相當好。

黃愉真也提醒，無論接受何種治療，最重要的是確實保養指甲，指甲平平地修剪，不要剪入側邊指甲邊緣，另外選擇具備良好支撐力的鞋子，避免過鬆過緊或尖頭鞋，減少反覆擠壓碰撞，倘若有任何指甲的問題，建議尋求皮膚科醫師幫助，找出合適的治療方法。

(中時 )