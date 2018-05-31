南屯端午木屐節 林佳龍獲贈粽子香包

2018年05月31日 13:14 中時 盧金足

台中市長林佳龍31日站台宣傳「南屯端午木屐節」時，獲贈一顆大粽子香包，他高舉粽子笑著說，這顆包這麼大的粽子，就是「包中」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）力推台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢撰寫《台中第一街》，讓全國民眾了解南屯老街的歷史文化，再現老街風華。（盧金足攝）

「南屯端午木屐節」6／18登場，台中市長林佳龍表示，盛會城市帶給市民光榮感。（盧金足攝）

2018「南屯端午木屐節」，將於6月18日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街舉行。（盧金足攝）

台中市府6月18日將舉辦「南屯端午木屐節」，以穿木屐踩踏地面「躦鯪鯉」民俗為發想，結合踩街、趣味競賽、親子遊藝、繪本故事演出及木屐舞蹈表演等，市長林佳龍31日站台宣傳時，獲贈一顆大粽子香包，他高舉粽子笑著說，這顆包這麼大的粽子，就是「包中」，也力推民俗專家林茂賢撰寫的《台中第一街（南屯老街）》一書，讓全國民眾認識南屯人文歷史與節慶文化。

「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛！」林佳龍說，「穿木屐躦鯪鯉」是南屯地區流傳已久的民俗文化，台中104年在端午節舉辦「千人木屐舞」共5008人參加，創下金氏世界紀錄，今年特別邀請台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢撰寫《

台中第一街》一書，介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產

，將讓市民帶來更多光榮感。

林佳龍與林茂賢共同在《台中第一街》簽名，盼藉由林茂賢豐富的歷史研究與珍貴的文獻記載，讓全國民眾了解南屯老街的歷史文化，再現老街風華。

林佳龍表示，推動在地文化國際化為目標，不僅將傳統創新，更要打造盛會城市；今年端午節將特別熱鬧，穿木屐躦鯪鯉活動，更首次將在豐原軟埤仔溪舉辦水上划龍舟，讓節慶結合許多特色活動發揚光大。

林茂賢表示，南屯老街各種老行業林立，更是全台唯一同時登錄包括木屐等文化資產的所在地，這些文化資產，都與促進族群融合有關，且台灣端午節習俗崇拜龍的圖騰，並利用艾草去除瘟疫，都相當具有人文意涵，大家要好好珍惜這樣的文化。

(中時 )