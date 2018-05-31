卜睿哲： 陸壓迫台灣空間 適得其反

2018年05月31日 14:23 中時 江靜玲

美國布魯金斯研究所東北亞中心主任、前美國在台協會主席卜睿哲指出，中國大陸壓縮台灣國際空間，強迫外國航空業變更對台灣的表述，將適得其反，對大陸想在台灣議題上達成的目標毫無助益。

布魯金斯研究所30日舉行「回顧總統蔡英文執政兩年」研討會，與會者包括卜睿哲 、戰略暨國際研究中心主任葛萊儀、布魯金斯研究員何瑞恩、戴維森學院政治系副教授任雪麗、前國務院資深官員王曉岷。

卜睿哲表示，他希望美國總統、國務卿、國防部長或資深官員與陸方對口官員見面時，可直接表明，美方和台灣都沒有試圖改變現狀，「你們卻試著改變現狀。」並告訴對方，這已傷害了美陸關係，且無助達成大陸對台目標。

針對大陸近來連串強化打壓台灣，卜睿哲指出，美國可有許多支持台灣的方式，包括派遣內閣官員到台灣出席美國在台協會（AIT）台北辦事處即將於12日舉辦新址落成典禮；經濟上與台灣談判時，可有不同的方式，啟動雙邊投資協議。

葛萊儀認為，大陸對台施壓已從先前的外交、軍事壓迫升級到在全球貫徹一中原則，從國際旅館到航空公司要求變更對台灣的名稱和標示。她認為，美國應聯合其他理念相同國家聲援台灣，並把美台雙邊合作平台，像是全球合作暨訓練架構(GCTF)美國可出面邀請其他國家加入，使其變成多邊性合作。

對於現場詢問美國川普政府此刻在美陸台關係上不應該做什麼，葛萊儀說，美國不應該把支持台灣和處罰大陸連結在一起，例如美國決定不邀請大陸參加今年環太軍演，有人建議改邀台灣，這是不正確的。她認為，美國應在2014年時同時邀請兩岸參加環太軍演。

何瑞恩也認為，美國的政策應是親台，但不是反中；台灣是美國好朋友，不是交易籌碼。他並主張，美國貿易代表署與台灣啟動雙邊投資協議。

國務院前資深官員王曉岷則對台灣產業轉型、吸引人才和外國投資上表示憂心，指出台灣相關法規還有很大的鬆綁空間，如此才能吸引外資進入台灣。

(中時 )