核研所問卷調查 再生能源與核電支持度增加

2018年05月31日 13:28 中時 廖德修

如果能夠自己調配發電方式，民眾如何選擇？原能會核能研究所能源經濟及策略研究中心完成「近年民眾電力選擇傾向改變」問卷調查，發現和2015年的調查相比，民眾優先偏好再生能源，包括太陽光電、風力、地熱、生質能等都有逾6至9成民眾支持增加。而認為核電應該高於目前發電佔比的受訪者將近55%，但也有44%認為應再下降，不過已比2015年的62%減少18%。

以2016年台電發電配比來說，燃煤大約占36.9%、天然氣占36%、核能13.5%、太陽光電0.5%、陸域風力0.6%、慣常水力2.9%、生質能1.1%、離岸風力及地熱則掛0。2017年的電力組合偏好方面，民眾所選擇各種再生能源比例，幾乎都高於2016年的發電配比，太陽光電有超過9成、離岸風電超過8成3、地熱超過8成2。

傳統發電方式有5成4民眾希望核電較2016年占比增加，但也有4成3認為應縮小，顯示雖然願增加核電的民眾變多，支持及反對比例相去不遠，顯示核電仍然具爭議。燃煤及燃氣分別有8成7、8成3受訪者認為發電占比應降低，應增加的僅1成多，顯然是考慮溫室效應及空汙因素。

綠營執政後2025年非核家園政策，天然氣要增至5成、燃煤減到3成、再生能源增至2成、核能降至0。與這次問卷對照，受訪者支持再生能源增加，燃煤、天然氣減少，而核能的支持比例卻也上升。

核研所能源經濟及策略研究中心葛復光解釋，雖然支持核電的比例提高，但扣掉少數極端支持者外，大多數受訪者主張維持在10%至15%，發電佔比仍低於燃煤及燃氣。

此外，調查中也進一步推論出受訪者傾向低碳能源的使用，也能接受相對現在為高的電價，數字大約3.17元。該調查的結論指出，在核能及天然氣、綠能的占比上，民眾偏好與當前政策目標有所落差，建議政府能夠進行更多的教育及溝通，逐漸拉近落差。而再生能源的穩定供應則與支持度有強烈關聯，包括電網補強、智慧電網、儲能系統都是可強化方向。

該調查以網路方式發放問卷，以20歲以上、且知道家中電費情況者為抽樣對象，於2017年8月1日至8月17日進行調查，共發放1200份問卷，其中男性有596份、女性604份。

(中時 )