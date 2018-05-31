上午台東連四震 鋒面今晚接近明天降溫

2018年05月31日 13:49 中時 廖德修

台東近海今早地牛翻身，16分鐘內連四震，規模最大的是上午9點03分，位置台東縣政府東北方13.1公里、深度7.1公里，芮氏規模4.6雖不算太大，但屬於淺層地震，最大震度是台東5級，屏東、台南、高雄等地1級，其他地區則未測到。1分鐘後、即9點04分發生餘震，位置在台東縣政府北偏東方14.2公里，即台東近海，深度9.1公里，規模3.9，最大震度台東市3級。

接下來又有2次地震，9點17分在台東縣政府北偏東方15.1公里，即台東縣東河鄉，規模3.5、深度僅4公里，台東縣台東市、東河鄉均為1級。9點19分又有地震，發生在台東縣政府北方19.5公里，即台東縣延平鄉，深度也是4公里，芮氏規模3.5，最大震度台東市2級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震主因是歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊交界處相互碰撞，造成向北滑移所產生的系列地震，但地震規模逐次快速遞減，通常不會視為群震。這個地區的板塊運動本來就很頻繁，規模3、4的地震相當常見，因此不排除未來1周仍有餘震。

台東飽受地震驚嚇，北部白天則持續高溫，接近中午11點40分，台北市高溫已達到攝氏36度，其次是嘉義市35.3度，北中南各地至少都在34度左右。所幸鋒面晚上接近台灣，北部和東北部有機會出現短暫雨，明天開始明顯降溫。

氣象局表示，明天至周日（6月3日）降雨範圍擴大，各地都有機會出現陣雨或雷雨，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，明天台北的高溫只有26度，比今天降低10度，悶熱感將獲得緩解。

氣象局並提醒民眾，下周二、下週三（6月5日、6日）南海有機會形成熱帶性低氣壓或颱風，受到此系統外圍水氣影響，南部及東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。6月7日至9日台灣位於低壓帶內，天氣不穩定，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，缺水現象有望解決。

(中時 )