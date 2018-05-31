姚文智拜會市議會民進黨團 高嘉瑜被拱站中間

民進黨台北市長參選人姚文智今拜會北市議會民進黨團，被視為「友柯議員」的高嘉瑜一現身，立刻被拱去站姚旁邊，營造大團結氛圍。（陳燕珩攝）

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立委姚文智昨天獲民進黨提名參選台北市長，今天隨即拜會台北市議會民進黨團，與黨內議員擬定作戰策略，預計下月就要在各選區舉辦大型造勢活動，力拚全壘打。有趣的是，被視為「友柯議員」的高嘉瑜一現身，立刻被其他議員拱去站姚文智旁邊，一起高呼當選口號，營造團結氛圍。

姚文智今與現任市黨部主委黃承國、下屆黨部主委陳正德一起拜會黨團，黨籍議員除李建昌、王威中請假，其餘全部到場。姚文智強調，今天主要是針對市政議題，與議員共同研討，未來不論是擬定政策或監督柯市府，他與黨團都要一起合作。

姚還說，6月份開始，將在每個選區舉辦大型造勢活動，把市長、議員和基層串連在一起，快速凝聚團結力量，一起力拚選舉勝利。

值得關注的是，被視為「友柯議員」的高嘉瑜、王威中，先前均主張禮讓柯文哲，如今黨內候選人出爐，兩人與姚的互動備受關注。王威中今請假未出席，高嘉瑜則在大合照時姍姍來遲，原站在隊伍最邊邊，一現身馬上被其他議員拱去站姚文智旁邊，一起高呼當選口號，讓高嘉瑜笑說站中間很不好意思。

會後媒體提問，黨團會不會約束其他議員參選人，不能為別的候選人站台？姚文智表示，這問題「我們想都沒想過」，他與黨團共識就是要聯合競選，一起發揮團結能量。

民進黨團總召李慶鋒則說，議會黨團不處理黨紀問題，這是由中央黨部評議委員會處理。他強調，下月大型聯合造勢，除非出國或生病，黨內議員都會到場，民進黨決定自提人選後，議員一定歸隊，下一步則希望選民都能歸隊。

(中時 )

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