古早味滷貢丸湯一碗15元 抓住顧客胃

2018年05月31日 13:53 中時 呂妍庭

「阿駿古早味小吃」賣的貢丸湯喝起來清香味甜，特製滷貢丸吃起來彈牙又有咬勁。（呂妍庭攝）

「阿駿古早味小吃」老闆劉凱駿才30多歲，賣的卻是劉家傳承3代的古早味。（呂妍庭攝）

「阿駿古早味小吃」賣的貢丸湯，貢丸需先在滷鍋翻滾10到15分鐘，增添風味和口感。（呂妍庭攝）

「阿駿古早味小吃」賣的貢丸湯喝起來清香味甜，特製滷貢丸吃起來... 「阿駿古早味小吃」老闆劉凱駿才30多歲，賣的卻是劉家傳承3代... 「阿駿古早味小吃」賣的貢丸湯一碗只要15元，是正港銅板美食。

一碗滷貢丸湯賣15元，正港銅板美食飄香嘉義縣大林鎮菜市場！打從國小就在父親經營的麵攤當小幫手的劉凱駿，1年前自立門戶開起「阿駿古早味小吃店」，標榜店內湯頭是大骨熬煮，嘗起來清香味甜，搭配獨家特製滷貢丸，一碗熱騰騰貢丸湯端上桌，散發出誘人香氣，吃起來別有一番風味。

有別一般店家，阿駿古早味小吃作法就是和別人不一樣，劉凱駿靦腆地說，家傳3代皆從事麵攤生意，就算自立門戶，也要傳承古早手法，像貢丸湯看似平凡，其實早在父親掌店年代，就研究出把生貢丸放進滷汁裡滷熟的小撇步。

「用滷的比較香」，劉凱駿指生貢丸在滷鍋翻滾約10到15分鐘就算熟透，和坊間習慣在大鍋湯內熬煮貢丸，滷後的貢丸香氣加倍，且表層會附著薄薄的油蔥，淋上熱熱的大骨湯，加點芹菜珠、香油、胡椒提味，獨家貢丸湯硬是比別家賣的多了點風味和口感。

雖然貢丸湯一向不是主打商品，因價格便宜，劉凱駿一天能用上2、3台斤生貢丸。時代變遷，客人口味也有所轉變，劉凱駿比喻，早年顧客口味多偏重鹹，現代人講求養生，吃的較清淡，雖然賣的是傳統口味，仍得跟著大眾口味調整，「抓住顧客的心，先抓住顧客的胃」，生意才能細水長流。

老店新開，又是第3代獨挑大梁，劉凱駿店內販售的小吃食皆傳承自父親好手藝，像是手工滷肉飯及古早味肉燥麵，都是搭配貢丸湯最佳組合，也是老饕們最愛，現標榜正港銅板美食，經濟又實惠的「阿駿古早味小吃」，已成為大林人當地人回味古早味的新選擇。

(中時 )