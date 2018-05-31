退冰後少一半？中市府：淨重不符最高罰400萬

2018年05月31日 14:10 中時 盧金足

「副市長你看得到海鮮？還是只看到滿滿的冰塊？」市議員張雅旻質詢時，拿著冷凍海鮮到官員備詢席，詢問副市長林依瑩有沒有買過包裝唬很大的海產。（盧金足攝）

市議員張雅旻關心冷凍水產品及海鮮的選購與正確保存方式，希望衛生局幫消費者把關。（盧金足攝）

冷凍海鮮重量不老實？市議員張雅旻31日質詢時拿出包冰和退冰的海鮮，原本重量654公克的海鮮，退冰後只剩135公克，足足少了70％以上的重量，水產品包冰過多、冰水成份不明、標示不清、過度包裝問題多。對此，市府食安處表示，包冰為合法加工行為，避免食品變質，針對水產品「包冰率」因各類產品不同，現行法規並無強制規定；但依據《食安法》規定水產品應標示退冰後「淨重」，若不符規定，得處4萬元至400萬元。

張雅旻今天質詢時，拿著冷凍海鮮到官員備詢席，詢問副市長林依瑩看得到海鮮？還是只看到滿滿的冰塊？她也以日前與友人聚餐經驗指出，點了最愛的海鮮火鍋，魚蝦蟹蚵滿滿一桌好不誘人，眾人邊聊邊將魚片放進湯裡，才涮不到幾分鐘，筷子竟然撈不到魚肉。

她仔細端詳整盤魚，原來「包著冰」，冰遇熱溶化，魚片也縮水了，水產品「包冰」是合法加工作為，凍結食品在冷藏中，為防止與空氣接觸會發生乾燥、油燒、失去風味因此變質，也能防止受二次污染。

張雅旻提出衛生局資料顯示，2018年至今已執行多項水產品抽驗，水產魚類61件，檢驗動物用藥及重金屬，皆未有檢出不合格情形，至於「包冰率」問題，因各類產品不同，現行法規並無強制規範，一般來說多在10％至20％範圍。

為了解水產品包冰問題，張雅旻特地在大賣場採買7種水產品，從冷凍、解凍一一秤重，發現市售水產品退冰後簡直嚴重「瘦身」，以蟹管肉為例，包冰率高達73％，消費者不知是買冰還是買海鮮？

衛生局食安處表示，包冰為合法的加工行為，避免食品變質，針對水產品的「包冰率」因各類產品不同，現行法規並無強制規定；但依《食安法》規定水產品應標示退冰後「淨重」，若不符規定，得處4萬元至400萬元。

市府除了例行抽樣檢驗，並將成立專案小組，針對包冰水產品的製造端及販售端進行產品標示做進一步稽查，保障消費者權益。

食安處表示，今年已執行多項水產品例行抽驗，要求業者符合食品良好衛生規範準則、食品安全管制系統準則、食品業者登錄、食品追溯追蹤系統、強制檢驗及食品安全監測計畫，以及需符合冷凍食品類衛生標準、水產動物類衛生標準、動物用藥殘留容許量等項目。

衛生局指出，今年共抽驗61件水產魚類，檢驗動物用藥及重金屬，皆未有檢出不合格情形。

食安處呼籲，食品業者應符合「食品良好衛生規範準則」，包含販售與貯存環境的衛生、產品包裝完整性及產品溫度控制，也提醒消費者購買水產品後，勿將產品於室溫下放置過久，冷凍產品應儘速放進冷凍庫中，避免重複冷凍與解凍，造成產品變質。

(中時 )