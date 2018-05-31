娃娃機櫥窗沒關　男狂喬商品就是要夾到

2018年05月31日 14:11 中時 張穎齊

洪男發現娃娃機沒關，又擔心直接拿會構成竊盜，於是反覆喬位置，以利夾取。（張穎齊翻攝）

就是要夾中！基隆市1名洪姓男子（26歲）行經中山區復興路夾娃娃店時，發現1台擺設行動充的機台櫥窗沒關，但因為擔心直接拿走會變成竊盜，於是投了130元，並反覆「喬」行動充的位置，以利夾取，豈料夾中後，仍被店家控告，警方則依法將洪男送辦。

警方調查，洪男26日晚間11時許騎車行經娃娃店時，發現有1台機台的櫥窗沒關，又看到娃娃機擺設的是金箍棒造型的行動充，甚為欣喜，先投了30元來「夾夾看」，但卻都沒有夾中。

洪男不肯罷休，但當下又擔心直接拿走會構成竊盜的行為，於是將行動充喬到靠近洞口的位置，反覆夾取，屢試不爽，先後共花了130元才終於夾中，開心離開。

不過，經店家發現後，前往四分局中華路分駐所報案，且對洪男提出竊盜告訴，警方調閱監視器看見洪男的行徑，也感到哭笑不得，此外也調查到洪男有詐欺、恐嚇前科，曾數次搭乘霸王車不付錢，將他傳喚到案後，他也坦承犯行。警方則是依詐欺罪將他函送基隆地檢署偵辦。

男子反覆「喬」行動充位置，夾中後仍被店家控告。

律師吳于安表示，由於洪男的行為並非竊盜，而是構成詐欺罪，觸犯的是《刑法》第339–1條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。」

(中時 )