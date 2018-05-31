娃娃機櫥窗沒關　男狂喬商品就是要夾到

洪男發現娃娃機沒關，又擔心直接拿會構成竊盜，於是反覆將金箍棒造型的行動充喬到洞口，就是想要夾到才肯罷休。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
洪男發現娃娃機沒關，又擔心直接拿會構成竊盜，於是反覆喬位置，以利夾取。（張穎齊翻攝）

就是要夾中！基隆市1名洪姓男子（26歲）行經中山區復興路夾娃娃店時，發現1台擺設行動充的機台櫥窗沒關，但因為擔心直接拿走會變成竊盜，於是投了130元，並反覆「喬」行動充的位置，以利夾取，豈料夾中後，仍被店家控告，警方則依法將洪男送辦。

警方調查，洪男26日晚間11時許騎車行經娃娃店時，發現有1台機台的櫥窗沒關，又看到娃娃機擺設的是金箍棒造型的行動充，甚為欣喜，先投了30元來「夾夾看」，但卻都沒有夾中。

洪男不肯罷休，但當下又擔心直接拿走會構成竊盜的行為，於是將行動充喬到靠近洞口的位置，反覆夾取，屢試不爽，先後共花了130元才終於夾中，開心離開。

不過，經店家發現後，前往四分局中華路分駐所報案，且對洪男提出竊盜告訴，警方調閱監視器看見洪男的行徑，也感到哭笑不得，此外也調查到洪男有詐欺、恐嚇前科，曾數次搭乘霸王車不付錢，將他傳喚到案後，他也坦承犯行。警方則是依詐欺罪將他函送基隆地檢署偵辦。

男子反覆「喬」行動充位置，夾中後仍被店家控告。

律師吳于安表示，由於洪男的行為並非竊盜，而是構成詐欺罪，觸犯的是《刑法》第339–1條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由收費設備取得他人之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。」

(中時 )

服監男改造槍藏電視 家人回收全… 萬安演習4日登場 新店警舉辦協調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。