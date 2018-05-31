暗黑女神床戰22小時恍神 緊接做這件事最受累！

彩美旬果坦言連續拍攝不是問題，而是拍完AV後直奔上學的時候最感到辛苦。(中時資料照片)

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中時電子報

今年24歲、擁有可愛臉蛋與D罩杯好身材的知名AV女優彩美旬果，近來跳槽超強大片商S1，不但受邀來台辦見面會，也持續推出作品，出道6年來推出超過90部謎片，相當可觀，而從事這一行，也有疲累的時候，但竟不是工作時？

暗黑女神彩美旬果屈指一數已在AV圈打滾6年，據《蘋果》報導，24歲的她戲路廣泛，常有跟她清新可愛臉蛋成反比的大膽之作，相當有反差魅力，她也透露自己14歲破處，為求曝光機會而在18歲入行拍片，僅第一部片比較溫和，第二部之後越來越激烈，還曾拍過「16P大戰」企劃，但彩美旬果表示，真正累的時期並不是拍片工作太浩蕩或密集，而是自己還在當學生時期，曾經從前一天早上7點拍到隔天凌晨5點，之後直接去學校上課，坦言那個時期「真的很辛苦」，但如今因拍AV能到處曝光，彩美旬果覺得很滿足已圓夢。

關於業界甘苦談，彩美旬果表示最讓她苦惱的是一直「變換不同體位」，還搞笑呼籲後進不要太拚命，「會弄壞身體喔！」，至於同行好友小島南，彩美旬果則盼望未來有機會能跟好閨密合作，但她驚爆自己拍AV但卻沒真正看過AV，平常完全不看，僅因工作需求參考過一些前輩的試看片而已，害羞表示若真的跟閨密合作，可能因為平常沒有袒裎相見過，而導致不敢跟她對看吧。

(中時電子報)

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