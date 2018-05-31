萬安演習4日登場 新店警舉辦協調會

2018年05月31日 14:09 中時 葉書宏

新北市新店警分局舉行萬安41號演習協調會，協調執行演習相關事宜及任務分工。（葉書宏翻攝）

「萬安41號」演習北部地區將於2018年6月4日登場，演練時間為13時30分至14時00分，為期30分鐘，實施人車管制。新北市新店警分局邀請轄內新店、烏來、坪林、石碇、深坑區民防團、國道公路警察局、消防、各機關、學校等，舉行萬安41號演習協調會，協調執行演習相關事宜及任務分工。

新店警分局表示，為使演習訊息讓轄內民眾周知，將宣傳單及海報張貼於社區公布欄外，也商請轄內大新店、新唐城有線電視臺利用電視跑馬燈及各機關LED電子跑馬燈宣導萬安41號演習時間及配合事項，並協請里長運用里內廣播器宣達，隨時公告最新訊息轉知民眾另外，各分駐（派出所）運用家戶訪查及巡邏時機，廣為宣導本次演習訊息，務使演練順利完成。

演習當日將動用160名警力及140名民力實施相關管制措施，防空警報發放後，請路上人、車接受現場執勤警察及民防人員指揮就近避難。同時，在家的民眾請立即緊閉窗戶，並將室內、外燈火熄滅、商家部分請立即將室內燈源關閉、鐵門（或大門）拉下，並將廣告、招牌燈源關閉。

新店警分局長林富助表示，演習期間請市民朋友務必配合警方、民防人員相關管制作為，以提升全民敵情警覺，落實全民防衛動員。

(中時 )