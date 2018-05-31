瑞芳區與日本香川縣琴平町　簽署友好交流協定書

2018年05月31日 14:21 中時 張穎齊

新北市瑞芳區與日本香川縣琴平町正式簽署「友好交流協定書」。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區長陳奇正今（31）日與日本香川縣琴平町長小野正人正式簽署「友好交流協定書」，陳奇正說，期待透過友好關係簽定強化台日交流，同時展開學校、宗教寺廟、文化、觀光旅遊產業者相互對接的全面友好關係。

簽約儀式上，陳奇正特別將代表瑞芳區「黃金礦石」致贈給琴平町小野正人町長與山神猛議長，代表雙方友誼永固堅若磐石，琴平町町長也將代表該町「金刀比羅大芝居」石刻模型致贈給瑞芳區，將放置在瑞芳火車站前廣場作為友誼紀念。

陳奇正表示，琴平町「金刀比羅宮」為四國地區著名景點，每年觀光旅遊人口高達300萬以上，瑞芳區每年來自世界各國與國內觀光旅遊人數更高達800萬，雙方都是以觀光旅遊著稱，2年前一封信寄到「首長信箱」開啟了瑞芳區與琴平町交流。

他說，2年來町長、議長分別率團到訪，一起在「九份植櫻花樹」並揭「友誼地圖」，致贈「金字燈籠」妝點黃金山城，雙方有了密切交流，琴平中學校長也帶領學生到瑞芳3天homestay，促成瑞芳國中與琴平中學在去年8月締結為姐妹校，雙方的實質交流近二年來頗有進展，所以在5月31日正式簽署「友好交流協定書」。

此次，瑞芳國中校長王綠琳也帶領12位師生一起回訪姐妹校琴平中學，8位同學們則住在日本寄宿家庭體驗日本生活文化，並到學校內與日本同學們一起上課學習參加課外活動，是瑞芳國中師生們第1次前往日本進行國際交流。

陳奇正說，瑞芳區與日本香川縣琴平町共同簽署友好協定，雙方同意以共同友誼為基礎，為增進相互瞭解與友好情誼，未來將展開觀光、教育、宗教寺廟及工商業等廣泛領域的交流活動，促進兩地區繁榮與發展，並透過國際交流，進一步致力友好關係。

(中時 )