美軍：5南海主權聲索國參與環太軍演 陸台未獲邀

2018年05月31日 14:24 中時 王嘉源

美國之音中文網31日報導，美軍作戰行動範圍最大的「太平洋司令部」改名為「印太司令部」，這一象徵性舉動凸顯了美國對印度洋區域的承諾。與此同時，美國海軍也宣布舉行環太2018多國海上軍事演習的具體日期和細節，除大陸和台灣外，所有南海主權申索方都將出席今年的環太軍演。

剛更名為印太司令部的美軍太平洋司令部在夏威夷時間30日發表新聞稿，稱來自26個國家的47艘水面艦、5艘潛艦、18支地面部隊、2萬5千人和超過200架飛機將參加本屆的「世界規模最大國際海上軍事演習」。演習的日期是6月27日至8月2日，地點在夏威夷州和加州。

汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南等南海主權聲索國將參與環太2018年軍演，其中越南首次參與環太軍演，而菲律賓也首次派出軍艦參與本屆環太軍演。

據美國之音報導，美國海軍的新聞稿說，透過參與環太軍演，盟友和夥伴國聚集在一起，能增強聯合作戰的殺傷力和靈活性，在各個作戰領域遏阻和擊敗大國的侵略，保持適當的地區軍力平衡，確保地區安全、繁榮和自由與開放的國際秩序。

一星期前（5月23日），美國國防部宣布收回對大陸參與「環太2018」多國海上軍事演習的邀請，稱這是對大陸繼續在南海實施軍事化的初步反應，還說大陸的行為與環太軍演的原則和目的不符。

大陸國防部在回應美國收回邀請大陸參與環太軍演時說，大陸在「南海」自己的領土上開展建設與所謂的軍事化無關。聲明說，「邀不邀請，都不可能動搖大陸堅定捍衛自身主權和安全利益的決心。」

在台北，台灣國防部長嚴德發30日在立法院說，台灣一直在尋求參與環太軍演。他還說，美國撤銷邀請大陸參與環太軍演，為台灣參與這一活動提供了一個黃金機會。

美國國會敦促行政當局邀請台灣參與兩年一度的環太軍演。美國國務卿蓬佩奧4月在參議院核准他出任國務卿的聽證會上，被問到這一問題時說，他不知道問題的答案，但強調美國對台軍售非常重要。

另外，美國國防部長馬提斯30日在夏威夷舉行的海軍上將戴維森就任太平洋司令部司令儀式上宣布，「太平洋司令部」改名為「印太司令部」。戴維森上接替獲白宮提名為駐韓國大使的哈里斯上將。戴維森做為太平洋地區的美軍最高指揮官，將負責應對在有爭議的南海日益強勢的大陸。

馬提斯說：「幾十年來，這個司令部一直有根據形勢變化做出調整的傳統，隨著美國把焦點放在西邊，今天這一傳統再次顯現出來。」太平洋司令部（PACOM）是美軍的六個區域「統一作戰指揮部」之一，也是最大的戰區指揮部，從南極到北極，從加州到印度洋，都是它的作戰行動範圍。

美國之音報導說，這次更名主要為象徵性。美國官員說，更名並不會涉及美軍兵力和裝備的調動，也不代表基本戰略的變化，更不會重新劃分這個司令部的責任範圍，因為它的指揮區域已經包括印太地區。相反，美國官員說，這次更名是為了更好地反映亞洲當前的局勢。五角大廈官員越來越多地使用「印太」，而不是「亞太」的字眼。這一點反映出，他們認為印度洋地區越來越重要。

美國海軍軍事學院教授詹姆斯·克拉斯卡說：「這次更改使美國太平洋司令部的名字更加名副其實，更準確，以便更好地反映它的關係和使命。它還有維持日益緊密的美印關係的功能。」麻省理工學院國際關係教授泰勒·弗拉威爾說，這次更名也可能意在發出一個訊號，以配合美國政府「自由開放的印太地區的戰略」。

美國之音指出，川普政府很少談論新的亞洲戰略。這種風格與歐巴馬政府截然不同。歐巴馬政府曾大張旗鼓地宣稱向亞太「再平衡」。弗拉威爾說：「如果不更詳細地描述這一戰略，很難說向這一地區投入的資源，會不會超出歐巴馬的再平衡戰略所列出的那些資源。」

馬提斯29日說，盡管大陸更加高調地反對美軍的自由航行行動，美軍將繼續在有爭議的南海島礁附近巡航。本星期稍早，美國海軍兩艘艦艇進入靠近越南海岸的帕拉塞爾群島（大陸稱西沙群島）附近。大陸派出兩艘軍艦對抗。

馬提斯現在正前往新加坡參加香格里拉對話。這是亞洲國防部長和其他領導人的一次年度會議。

(中時 )