慢食慢活 中市外埔打造花博國際農創園區

花博外埔園區將透過互動式多媒體裝置，以影音展示作物生長歷程及農民故事。（圖／台中市府提供）

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台中花博外埔園區將打造的兩座永久展館，智農館將展現農業科技技術，呼應發展精緻農業目標。（圖／台中市府提供）

台中花博外埔園區將打造的兩座永久展館，智農館將展現農業科技技術，呼應發展精緻農業目標；樂農館則以食安為主軸策佈展，帶領民眾認識安心食品、有機及生產履歷，傳達慢食、慢活的意涵，展期結束後將轉型為國際農創園區。

台中外埔區地理及氣候優勢得天獨厚，每季節都能孕育豐富物產，包括高接梨、火龍果、葡萄等水果，以及文心蘭、火鶴、百合等花卉均享有盛名，外銷至全世界。

農業局長王俊雄表示，智農館整合農業體系的世代交替，保存老農的智慧傳承，展示新農人如何應用科技，將透過展覽呈現減少化學農藥使用、回饋及保護土地的價值，以及智慧農場操作、台灣農產品產銷履歷制度等。

此外，將展出原生蘭、野生蕨類、瀕臨絕種的原生植物，宣揚保種行動的重要性，也讓民眾瞭解物種滅絕對生態的衝擊，盼喚醒對生物永續議題的重視及關懷。

樂農館將打造為述說台灣農業故事的場域，預計營造農村場景，將有田園、草木、數間錯落的小屋等，規劃邀請農業達人現身說法，與參觀者互動，分享自身經歷；透過互動式多媒體裝置，以影音展示作物生長歷程及農民故事。

農業局表示，為讓入館遊客瞭解農村價值及文化，將推出農村體驗旅遊行程，提供民眾報名參加，親近自然體驗農事，學習愛鄉愛土情懷，預期將為農村注入休閒旅遊新活水。

花博結束後，外埔園區將轉型為國際農創園區，不僅向世界展現台中花果園藝及農業創新技術，也將帶動區域觀光及經濟發展。

(中時 )

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