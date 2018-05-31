為國爭光！亞太小學數學奧賽小選手奪4金

2018年05月31日 14:13 中時 葉書宏

「2018年新加坡亞太小學數學奧林匹克競賽」5月26日在新加坡華僑中學舉行，包含來自澳洲、汶萊、中國、香港、印度、印尼、澳門、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、泰國、菲律賓、越南等將近7000位各國數學資優生參賽，台灣代表隊奪得4金佳績。

歷經過關斬將，台灣代表隊有新北市錦和國民小學任禾翔、台北市士林國民小學楊承憲、台北市光復國民小學江恩驊以及桃園市義興國民小學周宇凡獲得金牌，成績斐然。

強調邏輯思考能力與解題過程表達的亞太小學數學奧林匹克競賽創始於1990年，為亞太地區大型的國際數學競賽，台灣地區由新北市南山中學負責承辦，並與國立台北教育大學數學暨資訊教育學系合作執行選手的培訓工作。

值得一提的是，本屆競賽形式有別於往年僅考6題申論題目，改為12題填充題、2題申論題，即使題型與往年相比有重大的改變，但來自台灣的學生仍是表現優異，獲得四面金牌佳績，顯見台灣學生基礎紮實，資質優異。

周宇凡表示，透過培訓學到排列組合、等比級數、二次函數等等，也認識很多很厲害的同學，是一件很棒的事。楊承憲則說，學到申論型數學題的撰寫技巧及面對艱深題目時勇於嘗試不一樣且有條理的解題方法最讓他開心。

新北市錦和國小任禾翔及台北市光復國民小學江恩驊都表示，能得獎，真的要感謝培訓老師及父母的教導及學伴們相互的砥礪。

國立台北教育大學數學暨資訊教育學系教授劉宣谷表示，台灣的國小學童較缺少文字和語言表達能力的訓練，選手賽前訓練除了提升解題能力外，重點在加強表達與敘事的能力，建議家長可以多傾聽孩童的語言表達的邏輯性，以提升孩童的思維能力。擔

任本次領隊之一的國立台北教育大學助理教授謝佳叡於賽後表示，台灣這些參賽的小選手在數學思考與解題能力都跟同年齡的孩童不同，甚至優於大多數的國、高中學生，但受限於多數國小並沒有數學資優教育師資，使得這些學生只能自己尋求資源，此值得將「差異化教學」列為重要推動政策的教育當局深思。

南山中學校長蔡銘城表示，歷經3個月的密集培訓，無論小選手們是否獲得金牌，他們積極學習與付出的精神值得表揚，所以身為主辦單位學校特地舉行頒獎典禮，並藉此機會分享這些學生的在數學領域的學習經驗和心得，並共享參加比賽的樂趣與榮耀。

(中時 )