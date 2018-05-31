部立基隆醫院外牆啟用暨體外震波碎石機

2018年05月31日 14:22 中時 張穎齊

衛生福利部基隆醫院今年初將外牆工程帆布逐漸拆除後，路過的民眾莫不驚艷，昨（30）日更舉行「外牆啟用暨體外震波碎石機啟用典禮」，讓基隆醫院這座百年大院，不斷更新醫療儀器，持續守護社區民眾的健康。

啟用典禮現場，邀請到衛生福利部醫福會副執行長王必勝、基隆市參議張錦佳、衛生局長吳澤誠、立委蔡適應辦公室秘書王安棟、慶安宮主委童永等重要地方仕紳到場參加。

王必勝致詞時表示，去年剛參加完基隆醫院120周年院慶，而基隆醫院又是台灣頭的醫療照護，對於基隆醫院持續不斷提供基隆地區民眾健康照護，感謝民眾對基隆醫院的支持，期許基隆醫院繼續新增醫師人力及醫療設備，讓民眾對基隆醫院更加有信心，更加信任。

基隆醫院院長林慶豐說，基隆醫院外牆啟用象徵傳統建築、新增添的震波碎石機象徵現代醫療，一種傳統與現代的醫療服務，就是要照顧大基隆地區民眾一輩子的健康。

林慶豐還說，此次聘請信義區、仁愛區、中正區3個區共75位的里長，擔任基隆醫院健康促進諮詢委員，活動中頒發聘書，讓每位里長都是基隆醫院的健康諮詢委員，將基隆醫院的健康訊息透過里長帶入社區，也讓里長將民眾的建議及需求帶回醫院，讓基隆醫院更知道社區民眾的健康照顧問題，提供適切的服務。

(中時 )