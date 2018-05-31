台日開創多元觀光合作 溫泉及自行車通通有

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2018年05月31日 14:34 中時 盧金足

台中市政府觀光旅遊局與日本大分縣中津市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」。（圖／台中市府提供）

台中積極推動與日本各項交流，與青森縣、平川市、愛媛縣、三重縣、大分縣、群馬縣、廣島縣尾道市成為友好城市，開創溫泉、自行車、踩舞祭等多元觀光。

台中市近三年持續加強對日本交流，逐漸展現成果，以區域對接形式，105、106年成功促成中台灣七縣市組成觀光推動委員會，與日本昇龍道組織(現為中央日本總合觀光機構)及九州觀光推進機構簽訂「觀光友好交流備忘錄」。

台中進一步與日本大分縣、鳥取縣、長野縣駒根市簽訂觀光合作協定與備忘錄，朝主題式旅遊方向努力。今年更成功爭取「台日觀光高峰論壇」首度到台中舉辦，六月一日開幕式將有上百名台日兩國觀光界重要人士齊聚。

市府觀光旅遊局表示，台中觀光自行車產業遠近馳名，東豐綠色走廊、后豐鐵馬道與大分縣中津市紅葉耶馬自行車道簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，共推自行車運動主題旅遊。

市府結合台中在地自行車產業共同赴日本大分、廣島、愛媛等友好城市進行跳島單車外交，於日本著名楓葉耶馬溪及島波海道兩條自行車道騎乘獨創的花博紀念款自行車，並辦理花博國際宣傳推介會，成功創造話題。

觀旅局提到，「谷關溫泉廣場」106年落成，日本鳥取縣三朝町姊妹湯特別贈送溫泉吉祥物，台中也推出跨國溫泉觀光護照集章活動，整合所有姊妹湯溫泉資源，推動城市觀光與溫泉觀光合作交流，提升溫泉觀光產業國際知名度及整體競爭力。

2018台中好湯溫泉季，市府規劃台中業者與日本北海道登別市簽署「溫泉交流合作備忘錄或協定」，建立長期合作互惠關係，創造產業最大經濟效益。

踩舞祭部分，觀旅局長陳盛山指出，台中國際踩舞祭活動舉辦第2年即入選交通部觀光局2018台灣觀光年曆全國級活動，並被日本踩街組織納入活動年曆，北海道索朗祭、名古屋真中祭、三重安濃津祭三大踩街組織已連兩年核派踩街隊伍參與。

(中時 )