大創案立委再爆料 黃偉哲施壓工研院授權大創使用工研院商標

2018年05月31日 14:24 工商 陳鷖人

大創案持續延燒，立委黃國昌今（31）日在立法院再度爆料，立委、民進黨台南市長候選人黃偉哲，以及其前國會辦公室主任曾碧珠施壓工研院，要求工研院授權大創「美顏」系列商品使用工研院名稱、商標。

黃國昌在質詢時放出4份錄音檔，稱大創「美顏」系列商品上打著「工研院輔導」名號，是工研院被迫授權。工研院承辦人當初卻說商品跟工研院無關，憑什麼打著工研院名號、商標？

第一份錄音檔中，曾碧珠疑似施壓工研院：「經濟部....結果他們答應我們了，委員親自去見我們部長，大創的大人物也來了，結果現在變成這樣，沒辦法解決，不是很可笑嗎？到底是怎麼樣？我們委員說，罵我這個小事都解決不好，你要幹什麼？回去吃自己好了。」

黃國昌接著放出第二段音檔，疑似經濟部高層也加入，「當然我想委員跟部長在這一方面，有一些共同的看法，那我們今天就把這個事情，用一個好的意見兜攏，把意見兜攏。」

接著第三段音檔出現疑似是黃偉哲的聲音：「我們之前原先的協商，原來是不可以用工研院這個字樣，那個東西既然是工研院可以使用，為什麼不能，不就是工研院要授權是吧，還是怎樣，那為什麼不能放工研院。」

最後，錄音檔疑似工研院人員妥協，指出：「請黃委員知道，如果不是您的話，我們一般廠商是不會讓他用工研院，我們原則上是不准用的，老實說這個真的是因為您跟曾主任很關切，所以錢不是重點。」

另外，黃國昌也指出，經濟部有人涉嫌向他關說，指出「為了台日關係」，罰錢就好，不要撤銷大創進出口許可，質疑經長沈榮津是否授權？

沈則嚴詞否認授權，也已要求國貿局長楊珍妮請時任經濟部長的行政院政務委員鄧振中出來說明。

黃國昌表示，經濟部次長王美花多次要找他說明，但被他拒絕，經濟部的人甚至在經濟委員會門口要找他關說。

國貿局副局長徐大衛表示，有關大創懲處案，國貿局已於5月18日送出懲處公函，另外4月26日已移送台北地檢署。

截住目前為止，記者致電王美花、黃偉哲，尚未獲得回應。

(工商 )