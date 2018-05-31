弘光生研發「克利特工」APP 助身障學員生活訓練

2018年05月31日 14:23 中時 陳淑娥

弘光資管系助理教授林俊榮(右一)指導學生製作「克利特工」應用APP。（陳淑娥攝）

「克利特工」應用APP介面很可愛。（陳淑娥攝）

弘光科技大學資訊管理系學生設計出「克利特工」APP，老師透過該軟體派工，身障學員也能回報清潔工作進度，可獲得金幣獎勵，讓工作像玩遊戲一樣有趣，更能幫助身障者的生活訓練。

大四學生詹鈞翔、林柏諺、張志丞、林焜旺一起發揮巧思，由助理教授林俊榮指導，「克利特工」內容呈現出畫風可愛的介面，藉由遊戲互動方式，把工作檢核表變得有趣。

詹鈞翔指出，一年半前參訪時，發現技職班學員執行老師指派的校園清潔工作，完成工作要回報時不太會表達，於是和同學齊發想，用手機幫助他們從遊戲中記錄工作。他們花了很多時間和學員聊天溝通，才做出他們感興趣的介面角色，目前軟體已提供給瑪利亞老師使用。

林柏諺說，「克利」就是英文CLEAN清潔，「特工」就像是遊戲中執行任務的特務，「克利特工」操作簡單，老師只要拿出手機，在介面上點選學員資料，接著派工，學員便會收到任務分配指令，完成任務後回報，老師收到任務完成訊息，便給學員獎勵金幣。

林俊榮表示，學生由關懷心智障礙者的角度發想，設計出「有愛」的實用軟體，從發想創作、系統實作到參加比賽累積經驗，是很棒的學習歷程。該研究也獲得2018全國技專校院學生實務專題製作競賽「管理群」第2名，可擴大延伸用在其他身心障礙者職訓上。

(中時 )