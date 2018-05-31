金正恩赴「川金會」的煩惱：我不在平壤沒關係嗎？

2018年05月31日 14:24 中時 王嘉源

南韓《朝鮮日報》31日報導說，據悉，6.12新加坡美朝首腦會談（川金會）在即，北韓領導人金正恩對自己將暫離開平壤一事，感到了相當大的負擔。高層脫北者A某30日說：「金正恩除了今年兩次訪問大陸之外，上台以後就沒離開過北韓。尤其是像這次會談一樣，還是第一次在事前宣布的狀態下離開平壤，在許多方面令人擔憂。」

報導指出，最重視「保衛領袖」的北韓當局，對金正恩的日程和移動路線極其保密。金正恩的日程只有書記室和勞動黨的極少數親信知道，相關報導至少要等到一天以後才發出。金正恩回到平壤後才報導了他訪陸的消息，就是因為這一原因。但這次新加坡「川金會」，事前已經公開了日程。對朝消息人士稱：「如果有勢力對金正恩體制感到不安，這等於給了他們採取某種行動的時間。」

最近《華盛頓郵報》援引披露美朝協商情況的人士的話報導說，實際上，北韓在和美國進行私下接觸的過程中，並沒有隱瞞這種擔憂。金正恩逗留在新加坡期間，不僅擔心自己的人身安全問題，還非常擔心自己不在國內時發生軍事政變等謀反的可能性。據說，金正恩還對本月初訪朝的美國國務卿彭佩奧表達了類似擔憂。

隨著「川金會」越來越近，不斷發現北韓當局有為了防止內部動搖而費盡心思的情況。日本《朝日新聞》報導稱，北韓當局上月向地方黨組織和國營企業的基層幹部們播放了金正恩流淚的影像。勞動黨幹部出身的脫北者對《朝日新聞》說：「和美國進行首腦會談之前，似乎是為了向居民們呼籲『接受棄核』問題才製作的（這種影片）。」

(中時 )