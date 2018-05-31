呂秀蓮繼續發文指 台灣的空氣污染越來越嚴重 政治污染過無不及

2018年05月31日 14:39 中時 曾薏蘋

前副總統呂秀蓮昨晚用通訊軟體LINE在群組發聲明，跟民進黨說ByeBye後，持續在臉書發表政見，今又發文邀大家一起種植和平、公益檀香木，直指「台灣的空氣污染，越來越嚴重。台灣的政治污染，更有過之，而無不及。」

呂秀蓮爭取代表民進黨參選台北市長失利，昨天民進黨中執會通過徵召提名立委姚文智參選台北市長，呂秀蓮隨後透過幕僚在群組發文，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」深夜又在粉絲專頁發表了對台北市的育兒政見，外界揣測她是否脫黨參選，就等人在馬來西亞今晚抵台的呂秀蓮說分明。

呂秀蓮今在6月7日滿74歲生日前夕在臉書又繼續發文指出，一位74歲的富豪，覺得應該在有生之年回饋地球，因為他搭車、吹冷氣、吃用地球供應的種種，如今地球生病了，他決定傾囊投資種樹。

內容說，他選擇種植的是可以排放7倍於其他樹木排放氧氣的檀香木，而檀香木的種植需要愛心、信心，和耐心，因為檀香極具柔性，它的一切均可善用，因此也可致富。

內容指出，12年後他在馬來西亞廣植檀香木，使馬來西亞的霾害大為改善，空氣品質提升，馬來西亞國王特頒他「拿都斯里」爵位。他説，「一個人做對的事，永遠不嫌老、不嫌慢。」

內容強調，台灣的空氣污染，越來越嚴重。台灣的政治污染，更有過之，而無不及，必須廣植檀香木，以去蕪存菁。台灣缺乏公義，台灣更需要和平，一個和平與公義的社會才是2357萬台灣人共同的台灣夢。「您願一起來種植和平、公義的檀香木嗎？」

(中時 )