醫買賓士車追美容師 醫師娘氣炸獲賠15萬

已婚醫師買賓士C250追求女美容師。(示意圖 達志影像)

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中時電子報

林姓醫師娘與陳姓開業醫師結縭25年，三年前陳姓醫師追求曾姓女美容師不僅花265萬買賓士車，還帶曾女去看房許諾離婚後結婚。橋頭地院依據醫師娘提出的Line對話內容認定兩人有不當關係，侵犯林女配偶權，判曾女須賠償醫師娘15萬元。

林姓醫師娘提告，曾姓女子明知陳姓醫師已婚還在104年的8-9月之間與陳姓醫師約會、交往與接吻並到高雄美術館區看房打算共築愛巢。醫師娘控曾姓女子除了收受醫師贈與的數萬元家具及化妝品，還以有其他對象追求為由，說服陳姓醫師購買265萬的賓士C250送她,陳姓醫師反悔後也拒絕歸還當初的10萬訂金與匯到曾女戶頭的254萬。因此曾女遭提告詐欺，而詐欺罪不起訴。林姓醫師娘另對曾女提民事訴訟，指控曾女侵害其配偶權須賠償她90萬元。

據判決書指稱曾女庭上辯稱陳姓醫師對自己表示，自己與太太感情不睦，已談妥離婚包括「於102年已談妥離婚」、「因她曾在診所打我耳光、摔病歷，且多年未煮飯給我」、「婚姻沒有愛情」等話，所以陳姓醫師與醫師娘婚姻破裂與自己無關。而與陳姓醫師接吻擁抱都是出於禮貌，沒有其他身體上的接觸，更沒有無通姦的事實，拒絕賠償。

橋頭地院依據兩人Line通訊內容包括「你的唇看起來薄薄的，吻時覺得好豐厚熱情」、「就等美術館房子有著落就可實現…與所愛之人單獨相處兩人世界的夢想了」兩人牽手親吻，甚至規劃彼此未來相伴一生一起過生活，因此認定曾女侵害醫師娘配偶權情節重大，判處須賠償醫師娘15萬元。可上訴。

(中時電子報)

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