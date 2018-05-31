電影《醫生敲愛錢》 贈票活動

2018年05月31日 14:33 中時電子報 綜合報導

醫生敲愛錢 Dr.KNOCK

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6月22日 醫騙真心

“健康的人，都是不自覺的病人” —— 柯諾克醫生如是說

劇情介紹 不管小病還是重症，能夠賺錢都是好病人

柯諾克曾是一名騙徒，改邪歸正成了醫生，搬到阿爾卑斯山旁的富有山莊，接手退休醫師的診所，他下定決心在這裡賺大錢，不料當地居民個個身強體壯，一點賺頭都沒有，他只好用誠懇笑容和三寸不爛之舌，強力渲染各種疾病無所不在，沒病沒痛的村民都被柯諾克診斷出大病大症，還被再三囑咐要定期回診，很快地診所擠滿了各式症狀的病患，不論病情是真是假。

於是，他成為山莊最炙手可熱的新好醫生，每週二的免費義診諮詢吸引更多居民看病，讓他賺進大把鈔票，同時也邂逅了一位美麗的農場女子，事業愛情兩得意，引起了村莊神父的忌妒，神父憤怒看著他的教徒都擠在診所外，而不進他的教堂，正好一個知道醫生黑歷史的不速之客出現在村莊，與神父聯手來擾亂醫生的大好計畫……

◎活動辦法：

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2.贈票獎項：電影特映券2張

3.特映時間：2018/06/13(三) 21:00

4.特映地點：真善美劇院

◎ 得獎公佈：6/11 (一)下午1點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：6月11日下午1點起至6月13日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)