競選總幹事找誰？柯P：很多人都跑去中央當官

2018年05月31日 14:36 中時 張立勳

年底選舉愈來愈接近，台北市長柯文哲31日被問到競選總幹事要找誰？他回稱「很多人都跑去中央當官，看來看去沒有適當的人」。此外，他還遭議員洪健益爆料，晚上下班後把台大醫院醫生找來市府宣傳政績，被質疑公器私用、行政不中立，；柯文哲對此回應，不想出去應酬，但會有一定標準。

柯文哲今赴議會市政總質詢，洪健益爆料柯文哲在這周一晚上邀很多醫生來市府吃Pizza、宣導政治理念，質疑柯公器私用、行政不中立。

柯文哲強調，有一定的標準，還是有些朋友會到市府來聊天，周一的聚會是以前在台大的學生約的，有同事也有學生，Pizza是學生帶來的，他保證會保持行政中立。

不過，議員阮昭雄認為，用市府冷氣、電燈都是行政資源，要求柯要談選舉就離開市府，柯則回說沒問題。

阮昭雄問柯文哲競選總幹事要找誰？會不會有競選總部？柯說，還沒想過競選總部，也不一定會有競選團隊，總幹事人選因為他也沒認識幾個人，很多人都跑去中央當官，看來看去沒有適當人選。

但阮昭雄質疑，如果去參加議員選舉行程，結果是市府司機載去，市長辦公室祕書陪同，不設競選總部是很怪的事，就是把市府當競選總部，柯文哲說，他也還在想怎麼弄，一直在想是不是就把市政做好到最後一個月。

(中時 )