張花冠指提名黑箱 黨部主委：為私心破壞團結？

嘉義縣長張花冠31日接受媒體訪問時，指縣黨部提名有秋後算帳的味道。（呂妍庭攝）

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民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠反指張花冠製造風波不應該。（取自臉書）

因嘉義縣五合一初選提名，嘉義縣長張花冠昨在民進黨中常會和立委陳明文吵起來，今31日接受媒體訪問時，更直言縣黨部的提名黑箱，有秋後算帳的味道，縣黨部立委林沐惠除駁斥張花冠黑箱說與事實不符，也指張花冠此時製造風波，「實在不應該」，還戲謔消費分屍案，身為縣長表現不宜，呼籲張花冠應該要理性處理事情。

張花冠受訪表示因議員第3選區和梅山鄉長提名，覺得縣黨部沒有一套徵召提名的辦法，昨才會提臨時動議，強調民進黨的理念就是民主公平，「為什麼要黑箱？不給人家機會？」讓她覺得有點遺憾。

林沐惠對張花冠的發言極力澄清與反駁，指昨黨中常會只是在確認議程，身為中常委的張花冠卻不清楚議程，突然在會議中說縣黨部已經提名，又說縣黨部黑箱的言詞，完全跟事實不符合，指可能是張花冠出國剛回來所以狀況外，且她並無參與地方黨部的協調工作，過程中也從未主動關心，卻在黨中央的會議上講出一堆沒有根據的話，嚴重傷害民進黨嘉義縣黨部的形象，會中還戲謔的消費分屍案，身為一個縣長，這樣的表現實在不宜，呼籲張花冠應該要理性處理事情。

林沐惠也問張花冠，目前各鄉鎮哪區有發生該提名人選而未被提名？指多位被提名者很多是初選挺議長的大將，何來秋後算帳？且初選過後議長張明達與翁章梁皆團結合作一起拚勝選，張花冠卻在這時試圖製造風波，實在不應該，尤其這些人選都是經過協調，黨部執委會討論通過的，張花冠從未主動關心，也未曾向黨部詢問了解狀況，只是因為縣府秘書、縣府顧問、縣府基金會人員有意參選，就以私心而選擇破壞黨內團結嗎？這只會令民進黨的支持者失望。

(中時 )

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