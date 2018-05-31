永和2里打造安全社區環境 績效評鑑榮獲佳績

2018年05月31日 15:17 中時 葉書宏

新北市永和區民族里、秀林里得到績優治安社區認證標章。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民族里、秀林里得到績優治安社區認證標章。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民族里、秀林里日前分別榮獲新北市政府106年加速推動社區治安營造績優治安社區第3名及內政部106年推動社區治安營造績優治安社區第5名，得到績優治安社區認證標章。

新北市政府落實推動「民生優先，建設未來」，由新北市政府警察局以「社區導向」、「科技建警」之警政思維，積極推動社區治安工作及加速推動社區治安營造工作執行計畫。

期望藉由輔導全市113個治安社區並遴選出12個「優質治安社區」由市長朱利ˊ頒發認證標章，以提升優質治安社區之榮譽感並兼負有標竿學習之任務，以強化各社區自我防衛能力，有效降低社區犯罪之發生率，打造安全幸福家園。

民族里與秀林里一年來各項工作推動的特色及成果，充分展現該二里的熱情、創意、團結及活力，評鑑當日受評後，各評鑑委員均對民族、秀林二里的用心表示肯定。從評鑑會中里長與里內幹部、志工細心準備各項書面資料及簡報，展現里內多面向服務的優質成果，據以爭取社區評鑑漂亮成績單，會後里內幹部及志工並陪同評鑑委員參觀里內各項設施，評鑑團隊對邱、關二位里長相當讚許。

民族里長邱秀蘭表示，安全維護需串連社區在地的力量，民間守望相助、社區組織參與，強化社區自我防衛力量，發揮敦親睦鄰精神，協助維護治安，警民合力建構綿密治安防護網，讓「社區警政」理念，能傳達每位民眾，齊心為永和區治安而努力。

秀林里長關宏達也說，社區哪裡有問題，只有住在當地的人最清楚，因此常利用各機會主動與「高風險」對象或其家人溝通，協助政府相關部門解決問題，另外除了一般安全維護工作，秀林里也積極利用空閒時間、地點進行社區安全宣導。秀林里關宏達里長不但擔任守望相助隊巡守工作，夜間經常可以看到他執勤身影，關里長表示，社區與政府單位密切合作，巡邏不忘主動關懷弱勢、可疑家暴對象，發現陌生可疑人、車也會立即通報處理。

永和警分局表示，對民族里邱秀蘭里長、秀林里關宏達里長的努力與用心，結合社區人力資源投入公共事務及社區治安等工作，致力提升社區整體生活品質相當感謝，能夠獲獎深感與有榮焉。

分局長蘇永芳更親身至二里之里辦公處致贈牌匾表達慰勉之意，也希望藉此抛磚引玉，未來能有更多優秀里長願意接受挑戰，爭取最高榮譽，也是對自己與里民的承諾。

(中時 )