學士陸生簡章卡卡 陸方最後關頭動手腳

2018年05月31日 14:57 旺報 簡立欣

今年學士陸生招生簡章，最後關頭陸方突然出招要求「訂定各省名額」，且一向來台最多的浙江被減少名額，一向來台最少的上海被增加名額；換句話說，多給上海的這些名額等於是浪費掉。知情人士表示，陸方的說法是有台灣學校違法去浙江招生，但其實也是「欲加之罪何患無辭」，因為台校赴陸招生早就是行之有年，陸方都在掌握中。

本報此前掌握獨家消息，陸生聯招會在4月底時就宣布，今年學士陸生招生簡章將於5月14日公布，且今年有一重大變革，就是原本的兩階段分發變成一階段，取消原本的「先列出正取、備取再請陸生登記」，台灣學校將喪失優勢。另外招生名額將由去年1000人再降為800人。

不料今年學士陸生招生簡章遲至5月28日才公布，比原定時間晚了兩周，且原本說要變成一階段也沒有變，仍維持兩階段；雖然人數是800人沒錯，但卻突然多出「訂定各省名額」一項，其中北京市有27個名額，上海市55個名額，江蘇省38個名額，浙江省282個名額，福建省226個名額，廣東省61個名額，湖北省30個名額，遼寧省81個名額。

知情人士表示，根據陸生聯招會對內說明，其實5月中旬已經準備要公告並開放報名作業，但大陸海峽兩岸招生服務中心突於5月22日下午5點過後致電，表示接獲檢舉有台灣學校直接到浙江省高中招生，違反規定的（目前兩岸大學不准互相招生），因此要將這幾年報名人數最多的浙江減少40個名額，將其調給這幾年報名人數最少的上海。

知情人士表示，陸方名義上懲罰浙江未遵守其官方禁令，故減少其赴台就學人數，但其實是懲罰台灣；因為上海報名人數過少，調過去的名額預估也用不完，形同減少總錄取人數。

不過，陸方也提出1個「善意」來彌補台灣可能會降低的陸生人數，也就是原本預計要取消台灣的錄取優先權，變成由陸生同時決定要就讀哪一所學校；現在又改回台灣錄取陸生後，該生不能再被陸校錄取。這也影響陸生聯招會後續的招生時程。

一位熟悉兩岸招生事務的人士表示，其實這就是陸方要展示「卡」陸生的實力而已：「欲加之罪何患無辭！台灣大專校赴陸招生早就是行之有年，陸方清清楚楚，一切在掌握中。」

(旺報 )