影》大陸無人艇編隊現身南海 變幻出航艦造型

雲州智能公司的無人艇在軍事以及民用上都有潛力。（圖/雲州智能微信公眾號)

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中時電子報

據《中國日報》30日報導，無人艇企業雲洲智能近日在中國大陸南海萬山群島海域開展了一場大規模的水面無人艇「多艇協同」技術測試。在此次測試中，面對複雜多變的海面狀況，由56艘無人小艇組成的海上編隊整齊劃一地航行，示範避開「島礁」、模擬穿過「跨海大橋」、快速變換編隊造型，完成無人艇集群隊形保持、動態任務分配、隊形自主變換、協同避障和容錯控制等多項測試科目，展示了中國大陸無人艇在未來海上軍事行動中大顯身手的潛力。

編隊中排出了「軍民」字樣，以及航空母艦的造型，並由一艘無人艇穿越飛行甲板模擬殲-15戰機起飛。

此次並非首次編隊展示，在2月15日央視春晚珠海分會場上，雲州智能公司就在港珠澳大橋以一艘7.5公尺長的「瞭望者」號海洋無人艇帶領著80條1.6公尺長的小型無人船，合計81艘無人艇聯合無人機、無人車進行「陸海空無人系統聯合展演」。

據維基百科資訊，萬山群島位於珠江口外，界於香港主陸地以南及西南、澳門及九洲洋以東的多個島嶼的統稱，當中包括有大萬山島、小萬山島、東澳島、桂山島、外伶仃島、擔桿列島、佳蓬列島、三門列島、隘洲列島等150多座島嶼，由珠海市管轄。而其他島嶼（澳門離島，以及香港島、大嶼山等香港島嶼）則分屬澳門及香港管轄。

(中時電子報)

文章來源：國產無人艇編隊現身南海 變幻出航母造型

文章來源：Oceanalph puts on tech demo

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