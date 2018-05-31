患者年增加1成！久盯螢幕沒眨眼 30歲女性乾眼症上身

國內百大眼鏡行力推落實隱眼驗配5步驟「詢問、驗光、推荐、試戴、追蹤」，守護國人健康。（陳志祥攝）

友善列印
中時

根據國內最新調查，全國隱形眼鏡族79％有眼睛乾澀的困擾，其中75％從午後就會感到乾澀，醫師研判是與國人從工作、學習、休閒到社交都依賴3C有關，導致淚液狀況較差，目前國內乾眼症患者每年以10％的速度成長！

國人使用隱形眼鏡十分廣泛，馬偕醫院眼科醫師鄭惠川收治1位30歲女性的「隱眼族」，經過角膜染色試驗、淚液檢測確定為乾眼症，一般年輕人較少乾眼症，但是離不了3C產品，長時間盯著螢幕沒眨眼，乾眼症就容易上身了。

一項「國人眼睛保健隱形眼鏡知行為調查」指出，「隱眼族」常見的3大困擾，其中排名第1的是眼睛乾澀、占有79％，第2是有異物感、占46％，排名第3是占了42％的眼睛紅／有血絲。

健保資料庫顯示，國內乾眼人口每年以10％的速度成長，鄭惠川表示，可以從規律的生活習慣改善乾眼問題，不要熬夜，補充深海魚油，另外，增加室內溼度並減少待在空污環境，選擇對淚膜友善、含有仿天然淚液的隱形眼鏡也是遠離乾眼的不二法門。

一般人較少主動到醫院門診諮詢，可以透過定期正確的隱形眼鏡驗配流程，降低更多風險，衛福部醫事司司長石崇良說，2016年「驗光師法」上路後，第1次舉行特考有1.5萬人參加，約有50％過關，截到現在國內已有9000多位合格驗光師、生與661家驗光所，都能提供民眾更多選擇。

台北市驗光人員公會理事長吳昭漢表示，在便利商店或是賣場能夠方便買到隱形眼鏡，但是無法詢問到正確的衛教資訊，有調查指出，近6成民眾購買隱形眼鏡時沒有驗光、更有8成民眾不知自己角膜弧度，如果配戴不合適的鏡片弧度，無法貼合眼球會讓角膜受傷。

因此，台灣眼視光學學會、台北市驗光師、生公會與台北市眼鏡同業公會等單位共同推廣「隱形眼鏡驗配5步驟」：問、驗、推、戴、追，期望經由驗光人員的專業配服務，與眼科醫師共同建立預防及照護體系的第一防線，守護國人眼睛健康。

(中時 )

學士陸生簡章卡卡 陸方最後關頭… 無校長狀態一年！台大博士生透露…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。