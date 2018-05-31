患者年增加1成！久盯螢幕沒眨眼 30歲女性乾眼症上身

2018年05月31日 15:30 中時 陳志祥

根據國內最新調查，全國隱形眼鏡族79％有眼睛乾澀的困擾，其中75％從午後就會感到乾澀，醫師研判是與國人從工作、學習、休閒到社交都依賴3C有關，導致淚液狀況較差，目前國內乾眼症患者每年以10％的速度成長！

國人使用隱形眼鏡十分廣泛，馬偕醫院眼科醫師鄭惠川收治1位30歲女性的「隱眼族」，經過角膜染色試驗、淚液檢測確定為乾眼症，一般年輕人較少乾眼症，但是離不了3C產品，長時間盯著螢幕沒眨眼，乾眼症就容易上身了。

一項「國人眼睛保健隱形眼鏡知行為調查」指出，「隱眼族」常見的3大困擾，其中排名第1的是眼睛乾澀、占有79％，第2是有異物感、占46％，排名第3是占了42％的眼睛紅／有血絲。

健保資料庫顯示，國內乾眼人口每年以10％的速度成長，鄭惠川表示，可以從規律的生活習慣改善乾眼問題，不要熬夜，補充深海魚油，另外，增加室內溼度並減少待在空污環境，選擇對淚膜友善、含有仿天然淚液的隱形眼鏡也是遠離乾眼的不二法門。

一般人較少主動到醫院門診諮詢，可以透過定期正確的隱形眼鏡驗配流程，降低更多風險，衛福部醫事司司長石崇良說，2016年「驗光師法」上路後，第1次舉行特考有1.5萬人參加，約有50％過關，截到現在國內已有9000多位合格驗光師、生與661家驗光所，都能提供民眾更多選擇。

台北市驗光人員公會理事長吳昭漢表示，在便利商店或是賣場能夠方便買到隱形眼鏡，但是無法詢問到正確的衛教資訊，有調查指出，近6成民眾購買隱形眼鏡時沒有驗光、更有8成民眾不知自己角膜弧度，如果配戴不合適的鏡片弧度，無法貼合眼球會讓角膜受傷。

因此，台灣眼視光學學會、台北市驗光師、生公會與台北市眼鏡同業公會等單位共同推廣「隱形眼鏡驗配5步驟」：問、驗、推、戴、追，期望經由驗光人員的專業配服務，與眼科醫師共同建立預防及照護體系的第一防線，守護國人眼睛健康。

(中時 )