海線墓地火警年逾2000起 議員籲中市府重視

2018年05月31日 15:12 中時 盧金足

台中市議員楊典忠31日針對海線地區發生山區墓地火警1年超過2000起提出質詢，他質疑市府2017年舉辦兩次跨局處會議，各局處都只有「宣導」，沒有提出有效減少火警作為，建議加強山坡地造林，以防火樹種為優先，加強墓地管理，增加取水設施，對山區墓地火警調查與究責。副市長林依瑩表示，對於消防弟兄辛苦忙碌、在火場出生入死，感謝他們為社會付出，市府重視消防人員的安全與福利，也會研究減少山區墓地火警的發生。

楊典忠以市府消防局提供資料清水、梧棲、沙鹿海線地區，發生山區與墓地火警2015年3603件、2016年2038件、2017年3306件，2018年1到3月也發生985件。

統計火災案件發生日期，其中，3月24日從早上9點到晚上9點，總共發生22次山區墓地火警，沙鹿、清水、梧棲共出勤111人次，而隔天3月25日清水梧棲沙鹿三區也發生20次山區墓地火警，5月23日傍晚清水鰲峰山發生火警，火勢沿著山稜線燃燒出一條火龍，引發民眾驚恐。

市府在2017年有針對山坡地火災防治進行2次跨局處研商會議，一次在3月底舉辦，第二次在7月初舉辦，楊典忠發現，包括民政局加強里鄰長宣導、衛生局加強愛鄰守護隊與獨居老人宣導、水利局與健設局宣導與告示牌設置。

此外，觀旅局是步道禁火宣導、新聞局是宣傳單設計等、環保局與農業局加強宣導禁燒稻草及禁燒廢棄物，楊典忠認為，每年超過2000多次的山區墓地火警，市政府的策進做為不能只停留在「宣導」。

楊典忠提出三項建議，請山坡地主管機關林務局、農業局加強山坡地造林植樹，樹種應以防火樹種為優先，國內外很多學者專家都有研究，相思樹、苦楝都可以種植。

他也要求墓地主管機關民政局生命禮儀管理處加強墓地管理，除了雜草剪修外，應設置簡易取水設施，加強山區墓地火警調查與究責，否則消防局打火弟兄拚命救災滅火外，社會資源無端耗損，更會影響水土保持、公共安全與空氣汙染問題。

消防局長蕭煥章表示，2017年跨局處會議後，對於墓地周邊轄區分隊已經進行水源調查，將與民政局生管處研議設置簡易取水處，而山坡地設置防火間隔將會與農業局、水利局研討，至於防火宣導外，針對縱火造成公共危險罪移送地檢署偵辦目前已有6件。

(中時 )