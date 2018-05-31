《時來運轉》運彩報報 - 勇士奪冠的不安定因素

勇士隊杜蘭特。(美聯社)

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中時電子報

經過東西區冠軍激烈的爭鬥之後，總冠軍的對戰組合火熱出爐，與過去三年一模一樣由勇士槓上騎士，這次外界一面倒看好勇士，國外知名運動網站ESPN的24位專家更是一致預測勇士會勝出，今年兩隊差距有這麼大嗎？以下點出勇士奪冠的三項不安定因素供大家參考。

杜蘭特的單打

勇士隊今年在進攻方面必須避免的是產生杜蘭特(Kevin Durant)過度單打的模式，雖然杜蘭特的單打在勇士陣中三分射手手感不佳時，可以帶來突破僵局的作用，但太超過且讓球權轉移不足的話，其他隊友觸球機會大大減少，很容易造成手感冰冷的惡性循環，回顧與火箭西冠的第二戰就是因此而輸球。

伊谷達拉的傷勢

2015年的總冠軍賽MVP伊谷達拉(Andre Iguodala)是否可以即時歸隊，對於勇士在防守方面可是影響甚鉅，要知道勇士陣中除了葛林(Draymond Green)和伊谷達拉以外，其他球員對於大帝詹姆士(LeBron James)來說都是所謂的錯位防守(mismatch)，當場上少了伊谷達拉時，騎士只要一個單檔換掉詹皇的防守者葛林，後果可是不堪設想。

騎士禁區的優勢

勇士打造快速、機動性高之陣容所犧牲掉的就是禁區的優勢，通常以葛林的力量足以與傳統中鋒抗衡，但碰上騎士，葛林必須擔任看防雷霸龍的重大任務，可想而知這會消耗極大的體能，如此一來騎士禁區強硬的湯普森(Tristan Thompson)以及南斯(Larry Nance Jr)將會造成勇士籃下很大的麻煩。

本周五6/1即將上演總冠軍的第一戰，運彩開出勇士讓12.5分，目前消息指出伊谷達拉第一戰不會上場，看好騎士受讓過盤；大小分方面，以分區冠軍戰後面重守輕攻的趨勢來看，兩隊比數應該不會打超過運彩盤口的214.5分。

(中時電子報)

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