《時來運轉》運彩報報 - 美聯追強權、國聯挑黑馬(下)

2018年05月31日 15:06 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

上週我們討論過美國聯盟各分區的情況，本週就來繼續看看國家聯盟的三區又是如何：

國聯東區-勇士亮眼 列強虎視

說勇士隊是本季大聯盟超級驚奇絕不為過！陣中多名年僅20歲出頭好手成為領航主力，可說是喜迎長年換血後的黃金收割期。勇士的勝場目前與洋基、紅襪、太空人等強權並列強隊之林水平，似乎提醒著運動迷提到勇士別光只想到籃球。

勇士六成勝率的內容中，有絕大多數的勝場累計來自於客場賽事，此外，面對同分區隊伍時也特別拿手，這兩點絕對要搭配賽程來當作投注前參考！也就是若出現客場出賽，又是面對費城人、大都會、國民、馬林魚時，不妨大膽下勇士「讓分」勝與「勝分差」的包牌。

同時提醒彩迷，費城人、大都會、國民並未落後勇士太多，且陣中都有一級強投穩定貢獻勝場，「分區冠軍」的投注態勢並不明朗，也可趁有不錯賠率的當下小幅加碼。

國聯中區-酒鬼奮戰 醒著作夢

國聯中區的戰情和東區有著異曲同工之妙，只有紅人隊脫離角逐戰績軌道，紅雀、小熊、海盜三隊緊咬著領先的釀酒人不放，四隊之間只有兩場勝差。釀酒人較令人擔心的除了續航力，與競爭隊伍相較之下缺少的，更是明星賽後下半球季戰績緊繃關鍵期八、九月份的抗壓力與經驗。

釀酒人目前領先的主因，應該來自於投手的穩定演出，團隊打擊率0.242在全聯盟屬於後段班，但團隊自責分率3.36卻是30隊當中第三優質，外加救援點15個排名第四，也顯現了牛棚守成能力夠強。此外，釀酒人對戰國聯西區的比賽取得9勝2敗極佳優勢，加上西區球隊經常出現低比數內容，因此，可以鎖定釀酒人隊對戰西區隊伍時總分與主客隊「小」分的投注項目。

國聯西區-大山猛蛇 壓制勁旅

在經過球員交易、新人養成等戰力洗牌後，本季有不少分區都從過往三強較勁的戲碼演變成四方互咬，國聯西區也不例外！甚至連墊底的教士距離洛磯都僅有六場半勝差，或多或少說明了這分區激烈的戰況。

檢視國聯西區各隊與不同分區戰績，可發現對戰不同區隊伍時表現普遍稍差，僅洛磯、道奇對戰國聯東區球隊勝率過半，其他組合都是敗多於勝；同區間對戰則以響尾蛇16勝8敗狠打自家人最優，可供彩迷參考。這區兩支傳統強隊道奇與巨人明星賽前且戰且走，主要是因為開季有著不少意外傷兵與打擊的爆發未如預期，這兩隊後勁在人員回歸後值得注意，還是下半季很好的串關標的。

了解各分區戰績成因和未來走向後，就可以備好銀彈寫妥戰略，準備提槍快跑前進投注站贏錢囉！

(中時電子報)