《時來運轉》運彩報報 - 世足賽E、F組出線預測

2018年05月31日 15:12 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週繼續為球迷分析2018俄羅斯世界盃E組和F組的出線形勢。

E組：巴西、瑞士、哥斯大黎加、塞爾維亞

巴西從未缺席世界盃，5次奪冠也是世界第一，幾乎每屆世界盃都是冠軍熱門，今年也不例外。但自從2002年第5次封王後，近3屆都未曾踢進決賽，最佳成績是上屆4強，可惜在內馬爾（Neymar）傷退的情況下，準決賽對德國吞下隊史最慘烈的世界盃敗仗，季軍戰也輸給荷蘭只獲得第4名。巴西本屆捲土重來，去年成為史上身價最高球星的內馬爾目前健康無虞，加上身旁圍繞著多名極具創造力的好手，像庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）、佛米諾（Roberto Firmino）、道格拉斯科斯塔（Douglas Costa）和傑蘇斯（Gabriel Jesus），星級陣容不輸02年3R或06年的夢幻四重奏，只要防守正常發揮，再闖冠軍賽不是奢望。

瑞士連續4屆世界盃晉級，證明了這個歐洲中立國強大的體育實力。瑞士向以防守見長，06世界盃成為史上首支1球未失被淘汰的球隊（16強PK不敵烏克蘭），瑞士的連續分鐘不失球世界盃紀錄，直到10世界盃第2場小組賽對智利的74分鐘才被中止。瑞士有眾多好手在德甲、英超和義甲三大聯賽效力，包括薩基里（Xherdan Shaqiri）、扎卡（Granit Xhaka）、貝赫拉米（Valon Behrami）、利希施泰納（Stephan Lichtsteiner）和揚索默（Yann Sommer）等，在世界盃資格賽與葡萄牙纏鬥至最後一輪對戰時落敗，才以較少的得失球差落居分組第2，但隨後在附加賽中再展密不透風的防守實力，以兩回合總比數1：0淘汰北愛爾蘭晉級。

南斯拉夫昔日被喻為歐洲森巴，承繼正統的塞爾維亞實力自然不容小覷，資格賽力壓3支2016歐洲國家盃參賽隊伍愛爾蘭、威爾斯和奧地利首名出線。今年是塞爾維亞近4屆世界盃第3次晉級，雖然前2次都在小組賽墊底出局，但今年籤運不錯，有機會和瑞士、哥斯大黎加爭奪一個出線名額。塞爾維亞中場擁有防守雙核，效力曼聯的馬蒂奇（Nemanja Matić）是英超最好的防守中場之一，水晶宮的米利沃耶維奇（Luka Milivojević）也是球隊得以保級成功的中場悍將，加上後防經驗豐富的伊凡諾維奇（Branislav Ivanović）和科拉羅夫（Aleksandar Kolarov），比防守未必輸給瑞士。

哥斯大黎加4年前一鳴驚人，與烏拉圭、義大利、英格蘭同組，竟以2勝1和的不敗戰績首名出線，16強PK淘汰希臘，8強面對荷蘭也不分軒輊最終PK戰惜敗。哥斯大黎加在資格賽的成績幾乎和4年前相同，都是以小組次名出線，而今年陣容仍保留半數4年前班底，包括隊長魯伊斯（Bryan Ruiz）、前鋒坎貝爾（Joel Campbell）和幾名旅外的後防主力，當然還有幫助皇家馬德里連奪3季歐冠冠軍的主力門將納瓦斯（Keylor Navas）。哥斯大黎加已非昔日弱旅，E組除了巴西外，各隊的出線形勢可說是個個有機會人人沒把握。

預測出線隊伍：巴西、瑞士

F組：德國、墨西哥、瑞典、南韓

德國是資格賽全球唯一全勝出線的隊伍，衛冕冠軍強大的實力展露無疑，但德國在最近4場熱身賽1勝未得，先後踢平英格蘭、法國和西班牙，0：1小負巴西，不禁讓人懷疑，是否因為資格賽對手實力太弱所致？其實熟悉德國隊的球迷都知道，熱身賽以試陣為目的，總教練勒夫經常測試不同的陣容與陣式，一來避免對手洞悉，二來也尋找可用之兵，加上熱身賽對手同屬世界頂尖，實在不必杞人憂天。德國隊擁有強大的中場，厄齊爾（Mesut Özil）、克羅斯（Toni Kroos）、薩內（Leroy Sané）、京多安（İlkay Gündoğan）、德拉克斯勒（Julian Draxler）等，都是各效力俱樂部的絕對核心；後防線進入換血期，但仍有胡梅爾斯（Mats Hummels）和博阿騰（Jérôme Boateng）兩名前冠軍成員穩住軍心；世界最佳門將諾伊爾（Manuel Neuer）去年9月受傷休養至今，日前剛剛傷癒復出絕對是一大利多，但即使諾伊爾未達最佳狀態，德國仍有巴薩門將特爾史特根（Marc-André ter Stegen）、勒沃庫森門將萊諾（Bernd Leno）和巴黎聖日耳曼門將特拉普（Kevin Trapp）可用。德國在小組出線應不成問題，但1962年巴西之後就再也沒有國家能夠衛冕成功，德國能否破除魔咒才是球迷關心焦點。

墨西哥連續7屆參加世界盃，此前6屆無論遇到多困難的小組、怎樣不被看好，墨西哥總是有辦法從小組賽脫困，但16強止步卻也成了揮之不去的宿命。4年前墨西哥踢附加賽淘汰紐西蘭才晉級，小組賽抽中巴西、克羅埃西亞和喀麥隆，2勝1和與巴西攜手出線。這次墨西哥以中北美洲及加勒比海區首名出線，去年國家隊兵分兩路踢洲際國家盃和美洲金盃都有水準以上的表現。墨西哥仍有半數陣容和上屆世界盃相同，老後衛馬克斯（Rafael Márquez）、隊長瓜爾達多（Andrés Guardado）、門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）、中場組織多斯桑托斯（Giovani dos Santos）和前鋒「小碗豆」赫南德斯（Javier Hernández），依然是一支穩定難纏的對手。

瑞典在歐洲區資格賽附加賽中，以兩回合總比分1：0淘汰賽前較被看好的義大利，在「戰神」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）2006年退出國家隊後，缺席兩屆世界盃意外回歸。瑞典能夠突破小組賽還有另一個意外成分，他們在歐洲區A組與法國、荷蘭同組，法國首名晉級，瑞典與荷蘭則積分相同，比較得失球差後由瑞典取得附加賽資格，但假如這是歐洲國家盃資格賽的賽制，積分相同先比較對賽成績，那麼荷蘭將以1勝1和壓倒瑞典搶下第2。瑞典較為人熟知的球星，包括可任中場或翼鋒的拉森（Sebastian Larsson）、在RB萊比錫表現搶眼的弗斯貝里（Emil Forsberg）、後防中流砥柱隊長格蘭奎斯特（Andreas Granqvist）、以及兩名前鋒托伊沃寧（Ola Toivonen）和馬庫斯貝里（Marcus Berg）。瑞典以踢法硬朗和鬥志頑強為人稱道，預料將和墨西哥力爭F組的另一個出線資格。

南韓連續9屆參加世界盃，紀錄在亞洲首屈一指，但除了作為主辦國的02世界盃拿下第4名外，南韓只有在10世界盃成功衝出小組賽。南韓以體力化著稱，早年足球師法德國，但隨著旅歐球員漸多，近年的技戰術水平也有提升，孫興慜、奇誠庸、李昇祐和黃喜燦等球員，都有著優異的個人技術和突破能力。不過南韓以本土為主的防線表現平平，在亞洲區第3輪資格賽10輪失10球，遠不及伊朗，也不如敘利亞和烏茲別克。恐怕難以應付歐美球隊的進攻，出線前景難以樂觀。

預測出線隊伍：德國、墨西哥

(中時電子報)