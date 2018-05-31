曹佑寧、王柏傑男男吻戲首度曝光 畫面過激導演直喊卡

2018年05月31日 15:12 時報周刊 張毓琪

曹佑寧的節奏慢人半拍，王柏傑講完笑話2天才有反應。歐銻銻娛樂提供

愛奇藝、台視、東森新戲《人際關係事務所》即將在6月13日開播，劇中飾演好友的曹佑寧和王柏傑吻戲搶先公開。曹佑寧和王柏傑入行以來第一次拍攝男男吻戲，一開始導演本害怕兩人放不開，要求他們投入一點，沒想到雙帥超敬業，第一顆鏡頭就激烈親吻，讓導演直呼：「要唯美一點啦。」

《人際關係事務所》拍攝近四個月，王柏傑和曹佑寧也培養出好交情。他們在戲中因飾演腐女的孫可芳愛幻想，因此有了男男吻戲。回憶起這場戲，王柏傑說：「男生跟男生反而不用擔心太多，跟女生還怕會被說吃豆腐。」對於男男吻戲王柏傑老神在在，但初入行的曹佑寧就顯得緊張，他透露當初看到劇本已先做心理建設，為這場戲準備了許久，開拍時相當投入，他說：「心理障礙要突破，不然反而不好拍。」王柏傑還透露，拍攝這場戲時劇組工作人員也瘋狂，連遠在百公尺外，都聽得到尖叫聲。

兩人吻戲拍了四、五次，最終呈現的畫面唯美，被問及吻戲前是否有做什麼準備？王柏傑透露拍攝時劇組剛放飯吃晚餐，還打趣問曹佑寧說：「你有吃東西嗎？」曹則搞笑回說：「你有聞到嗎？」但兩人都是專業演員，還是禮貌的吃口香糖清新口氣。

王柏傑在《人際關係事務所》中飾演有人際交往障礙的高傲男丁邵恩，碰上了曹佑寧飾演的個性熱情的張亮，兩人在戲中因此擦出了不少火花。戲外兩人個性剛好與劇中相反，王柏傑透露曹佑寧較慢熱，他說：「之前大家在開玩笑，小曹都在一邊聽，隔兩天才跟我說，哥，你們那天聊的事很好笑。」慢半拍的反應讓王柏傑哭笑不得。《人際關係事務所》6/13起每周三、四晚上10點15分在愛奇藝台灣站和台視播出，愛奇藝VIP會員還可搶先看四集；6/16起每周六晚上8點在東森綜合台播出。

(時報周刊)