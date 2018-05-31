兩岸關係最糟時刻還沒到！唐湘龍：兩事等著考驗蔡政府

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

布吉納法索與我斷交，蔡總統25日時表示，邦交國離開令人遺憾，但更令人遺憾的是，台灣內部沒有辦法團結。蔡罕見抨擊在野黨，更用「請教」二字四問在野黨，並指「這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持」。對此，資深媒體人唐湘龍說她的招數就是「外部衝突內部化」，把兩岸、外交的挫敗化為團結深綠、爭取選票的動員力量。唐說兩岸關係最糟糕時候還沒到，兩件事情等著考驗蔡政府。

蔡總統日前四問在野黨，她說這兩年政府在處理兩岸關係上，「有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了」。總統強調，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛臺灣人的光榮與尊嚴」。她呼籲所有在野政黨及社會各界，在國家面臨困難的時候，能夠團結台灣人民的意志、共同對抗外人的打壓，一同捍衛台灣人的光榮與尊嚴。

對此，唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，蔡的憤怒只是一種策略，把國家治理失敗、國際關係崩潰責任推給在野黨，並指責在野黨不團結、扯後腿，唐說這不只無能，更無恥。唐說若知兩岸不好，內政、外交、經濟、軍事都不會好，「可以買賭了，只要蔡英文在位，只要民進黨在位，這一切都只會越來越糟」。

唐湘龍說兩岸關係最糟糕的時候還沒有到，兩件事情等著考驗蔡政府「暴虎馮河」的意志多強大。唐說北京正壓迫44家國際航空公司落實一個中國原則，「我想請問蔡英文總統，這44家航空公司還可不可以飛台灣？」此外，唐說飛進大陸的航空公司，航班最多、載客量最多的是華航跟長榮，「如果北京要求華航、長榮這兩家『國際航空公司』必須一體適用，請問蔡英文總統：改不改？」唐直言蔡領導的民進黨政府，會讓台灣的主權、尊嚴、安全、福祉更糟。

(中時電子報)

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