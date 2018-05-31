三信家商沈益鵬泳破全國紀錄 前進阿根廷世界青少年奧運

沈益鵬（右二）把榮耀獻給校長林岑（左二）。（三信家商提供）

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三信家商餐飲管理科學生沈益鵬，參加107年高雄市中等學校運動會刷新蝶式大會紀錄，又在全國中等學校運動會獲高男組蝶式銅牌，入選國手，將於10月代表台灣赴阿根廷參加世界青少年奧運。

沈益鵬先以200M蝶式成績2分8秒97、100M蝶式成績57秒42拿下第一名，全中運高男組200M蝶式及100M蝶式獲第三名，優異的成績獲保送國立台灣體育運動大學競技運動學系。

他把分榮耀歸功於母校三信家商及教練許峰銘。沈益鵬表示，小學時期發現對游泳的興趣，在家人的鼓勵支持下，加入泳隊接受專業訓練，幾乎是以游泳池為家。

在名師許峰銘教練的循循善誘搭配魔鬼訓練每天嚴酷登場，第一次全國賽初試啼聲上了前六名，漸漸的成績一直維持在不錯的水平。

三信家商校長林岑對他的優異表現與有榮焉，表示學校對體育選手不惜成本栽培，除了聘請專屬王牌教練指導，在課業方面也給予最大的扶助。

例如沈益鵬在高一時遭逢運動員最害怕的腰傷挫折，曾動念想放棄，但家人、教練及泳隊同儕加油打氣，終於甩開壓力的陰霾，締造傲人亮眼的成績。他特別想感謝體衛組王羿佳組長及導師吳恩華老師，叮嚀他要放輕鬆，拿出自己的實力沉著迎戰。

沈益鵬全心投入集訓，為十月在阿根廷舉行的青少年奧運積極備戰。除了每天不間斷的游泳訓練，加強核心肌群和重量訓練同樣是不可或缺的。世界青少年奧運是沈益鵬泳進世界級選手的第一戰，不管是對自我的期許或是家人師長的期盼，轉化蓄積動能，他大聲地說「我已準備好了!」

三信家商培育五育均衡人才不遺餘力，今年更招募籃球隊新血加入，歡迎有志學子一同加入三信家商的行列。

(中時 )

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