張小燕不捨老朋友離世 期待天使區再相會

張小燕。(粘耿豪攝)

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張小燕回憶孫越忍不住哽咽。（洪秀瑛攝）
張小燕與王偉忠現身感恩會會場。（洪秀瑛攝）
張小燕。（盧褘褀攝）

孫越感恩會於今（31日）在新店舉行，演藝圈好友齊聚一起，與孫越擁有多年情誼的張小燕，孫越年輕時曾辦過攝影展，而張小燕則是她攝影展裡唯一的女主角，回憶這段過往她在感恩會上語帶哽咽說，在座都是孫老爺爺的好朋友，「很多人都說我跟孫老爺爺、陶大偉是鐵三角，年輕一起錄影工作、唱歌、跳舞，年紀大了都聚在一起聚餐、餐聊天、參加各種活動、追思會。」每次在追思會上看到別人說話，孫越就會說：「以後誰站在台上說話，話不要多，走的聽不見，活的很忙，說重點就好！」

她透露，陶大偉走的時候，她找孫越吃飯，孫越便回簡訊告訴她：「一個桌子上缺了陶大偉，妳應該知道我現在心情！」而她也相信孫越在天國，會了解張小燕現在的心情，她說：「雖然不知道天國有無分區域，如果你在天使區以後要怎麼找你？」她也期望未來能與永遠的老朋友、老頑童再相見。

她說，孫越與孫媽媽結婚60年，孫媽媽一直扮演著隱形的支柱，「如果大家都說孫越是天使，孫媽媽就是天使上隱形翅膀。」孫越在世時做出許多任性事情，孫媽媽都全力支持他。孫越年輕時獨來獨往，婚後孫媽媽幫他生了一對兒女，自此「只要有排戲、錄影，一定要回家吃晚飯」，由於當時還沒流行「爸爸回家吃晚飯」運動，張小燕還問孫越：「是不是很怕孫媽媽？」沒想到孫叔叔回應「男人怎會怕女人」，並解釋：「我是真的愛她，因為愛她所以怕她，也因為怕她所以擔心她會不高興！」

現在孫越先到天國當天使，他在醫院最放心不下就是孫媽媽，除了怕她會寂寞，又擔心她不去做復健，她也替孫越叮嚀孫媽媽「要勤做復健」外，她也謝謝孫向竹、孫向瑩這對兄妹，並大誇他們完成爸爸最後心願，「讓孫叔叔就像人一樣，可以走得很瀟灑，也讓他有尊嚴的走。」

(中時 )

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